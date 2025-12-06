美《國家安全戰略》 學者：對台是「保障」也是「壓力」

美國發表2025年《國家安全戰略》，國內學者分析，該報告內容明確指出台灣的戰略價值，及美方承諾參與第一島鏈的防衛任務，這對台灣來說是「保障」、也是「壓力」。同時，美方也對中國給出台灣議題的「底線」，並給予日本高市政府支持。

美國白宮於美東4日晚間發布2025年《國家安全戰略》(National Security Strategy,NSS)報告，明確指出印太地區已成為下世紀主要的經濟和地緣政治戰場，而美國將會參與區域的戰略競逐。

在涉台部分，報告中不但指出台灣是全球半導體供應鏈的關鍵節點，更強調是連接第一島鏈及第二島鏈、維繫印太安全的重要地緣樞紐。美國將建設一支能在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍事力量，防止單一國家隨意關閉航道；但美國無法、也不該單獨承擔此一責任，區域盟友必須加強投入，在集體防衛上有所作為。

值得關注的是，本次《國家安全戰略》中強調「不支持任何單方面改變台海現狀」，與美國前總統拜登(Joe Biden)政府時期所寫的「不支持台灣獨立」不同。對此，國際關係學者、開南大學副校長陳文甲認為，從戰略來看，顯示美國對台立場在細節上有微妙但關鍵的轉變。

陳文甲表示，對台灣而言，這既是「保障」、但也帶來「壓力」。一方面美方承認台灣的戰略價值，強化支援的合理性；但另一方面也意味著台灣必須承擔更重的防衛責任。陳文甲說：『(原音)這是一次戰略性、制度化的「台灣再定位」，因為對美國來說，台灣不只是棋子，而是長期、結構性安全與供應鏈計畫的一部分。對台灣來說，這是安全機會，也是外交防守壓力，未來如何兼顧自主、安全與穩定，是台灣必須審慎應對的國家戰略課題。』

國防院戰略資源所所長蘇紫雲則指出，這份報告明確點出第一島鏈安全議題，除說明台灣的戰略地位，也強調集體防衛的重要性，這其實與日本首相高市早苗日前所提的「集體自衛權」類似，也等於在中日關係持續惡化的同時給予高市政府支持。

不過，由於美國總統川普(Donald Trump)正計劃於明年4月訪華，本次美國戰略報告是否會挑動中國的敏感神經？蘇紫雲認為，這與10月底韓國APEC「川習會」類似，美方等於是先將台灣議題的底線劃出。蘇紫雲說：『(原音)上個禮拜川普才簽署了台灣保證實施法，川普並沒有在意中國高興不高興；這禮拜發布了國安戰略報告，所以華盛頓的態度已經很清楚了，這是美國的底線原則。所以明年4月的川習會，台灣就不用再擔憂川普會不會把台灣交易掉，這我們很早就已經否決了。』

至於共軍目前正集結大批海上兵力，是否將會有明確的軍事回應？蘇紫雲則認為這次共軍的作為屬於年底的全軍戰略操演，可能會附加一些政治性的宣傳，甚至會有航艦群進入一、二島鏈之間，但由於軍演的次數過於頻繁，威嚇效應已逐漸降低。