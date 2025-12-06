美「國家安全戰略」強調臺灣重要 外交部：穩健推進與美安全合作

記者吳典叡／臺北報導

美國4日發表「國家安全戰略」，強調臺灣戰略重要性，外交部今（6）日指出，高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出臺灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性；臺灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保臺海及區域的安全與穩定。同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，向國際展現臺灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。

美國白宮於美東時間12月4日公布川普政府的「國家安全戰略」（NSS），內容除提及臺灣在全球半導體製造的領導地位，更強調臺灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國經濟具重大影響。報告並指出，美國以維持軍事優勢嚇阻臺海衝突為首要任務；並將維持長期對臺政策，即不支持任何片面改變臺海現狀的舉措。

戰略報告另強調，美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，並投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取臺灣的能力，以及避免出現不利於防衛臺灣的軍事失衡態勢。

外交部表示，高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出臺灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保臺灣安全，以及重申對於片面改變臺海現狀行徑的關切等。川普政府近期持續展現對臺支持，包括川普總統剛簽署新任期首項友臺法案《臺灣保證落實法》，以及宣布對臺首批軍售等。

外交部強調，臺灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保臺海及區域的安全與穩定。同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，包括總統賴清德宣布未來8年將投入新臺幣1兆2500億元的國防特別預算，向國際展現臺灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。