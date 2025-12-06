美「國家安全戰略」8度提到台灣！ 顧立雄回應了

國防部長顧立雄2025.12.05於台大法律系「自由中國」論壇前回應美國國家安全戰略與國防預算等問題。郭宏章攝



美國川普政府日前公布新版《國家安全戰略》報告，強調嚇阻台海衝突是優先事項。國防部長顧立雄今天（12/06）下午對此回應，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。對於提升國防自主，顧立雄也表示會透過技術移轉、共同研發、共同生產，務實提升國防自主能力。

美國白宮於週四（12/04）公布最新《國家安全戰略》報告，內容提及台灣多達8次，並且強調嚇阻台海衝突是優先事項。新版美國《國家安全戰略》也指出，理想上是透過保持軍事上的優勢，不支持任何片面改變台海現狀，並指出，高度關切台灣是合情合理。

美國總統川普（左）與日本首相高市早苗10月28日登上美國航空母艦喬治華盛頓號巡視。美聯社

國防部長顧立雄今天下午在出席「自由中國」論壇前受訪，被問到如何看待美國最新《國家安全戰略》報告對台海衝突的關切，顧立雄表示，可以很清楚知道，印太的區域和平穩定是美國最大的核心利益，所以美國認為要偕同嚇阻，避免再有任何單方面、片面，危害區域和平穩定，以此作為他們最優先考量的事項。

顧立雄也表示，美國急於要推動，印太區域周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，台灣也要強化自我防衛能力跟決心。他強調，站在第一島鏈前緣，強化自我防衛能力，一起形成集體偕同嚇阻，避免台海、印太區域和平穩定有任何改變，是現在所有民主價值同盟國家最首要的工作。

另外，立法院預算中心認為，國防自主比例不足，記者也問顧立雄如何看待此一問題，顧立雄回應說，會努力提升國防自主能力，這是國防部一貫政策，相關的年度預算、特別預算等，會透過技術移轉、共同研發、共同生產，盡量努力讓國防自主能力提升，會務實來推動。

