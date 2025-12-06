美《國家安全戰略》8度提台灣 賴清德：台灣將堅定強化自我防衛能力

記者劉秀敏／台北報導

美國白宮5日公布最新版《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及台灣8次之多，反映對台海局勢的重視。對此，總統賴清德今（6）日也發聲，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

賴清德於社群平台X發文表示，誠摯感謝美國《國家安全戰略》將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。他也強調，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

總統府發言人郭雅慧今日下午受訪表示，美方這次所公布《國家安全戰略》提到印太部分，有幾個關鍵訊息。第一，清楚地點明了中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，當中也提到了和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧指出，第三點談到的是日本、南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔這樣的責任。第四，就整個戰略最重要的目標，是希望能夠防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

