美《國防授權法案》將於10日表決 「這些項目」聚焦應對中國威脅.....

美國眾議院於當地時間 7 日晚間公布 2026 財年的《國防授權法案》，將中國視為美國在多個領域的「主要競爭對手」，並出台一系列應對中國威脅的措施。 圖：翻攝自 @politvidchannel X 帳號

[Newtalk新聞] 美國眾議院於當地時間 7 日晚間公布 2026 財年的《國防授權法案》( NDAA )，授權五角大廈使用 9010 億美元的預算，並規範國防部的預算使用方向。雖然該法案尚未獲得眾議院表決通過，也還沒被總統川普簽署，但法案中對美軍發展方向的規範以及應對中國挑戰的反制措施，已經受到國際輿論的廣泛關注。

根據《大紀元新聞網》今 ( 9 ) 日報導，美國眾議院預計於當地時間 10 日，針對日前公布的 NDAA 進行表決，並在該法案獲得通過後提交白宮，讓川普簽署並實施。報導稱，在眾議院公布的 NDAA 中，美軍現役士兵將獲得 4% 的加薪，相關法案也擴大了美軍反無人機計畫的預算，並準備推動「金穹」導彈防禦系統與核武現代化的投資。

該報導指出，在 2026 財年的 NDAA 中，美國將中國視為在軍事、工業、外交以及全國經濟等領域的「主要戰略挑戰」，並阻止部分中國生物技術公司獲得美國政府贊助的合約，以及授權政府禁止美國企業對中國人工智能 ( AI ) 以及先進算力領域進行投資。

該法案也提議建造一套境外投資審查體系，要求美國企業或投資者在支持中國等「關注國家」的高風險技術前，向美國財政部提交報告，並賦予財政部直接阻止交易的權力，預估受影響的領域包含 AI 、半導體、量子運算以及高超音速技術等。

同時，該法案也限制五角大廈從「受關注的外國實體」採購先進電池、光電組件、電腦顯示器與關鍵礦產等物品，並要求國防部逐步淘汰使用中的中國製造電腦、印表機等設備，準備進一步收緊美國供應鏈，切除中國可能帶來的風險與衝擊。

另外，該法案也要求國家情報總監在法案頒布一年內，與國務卿、國防部長展開協商，並在國家情報總監辦公室的公開網站上披露包含中國總書記、中央政治局常委以及中央政治局全體委員在內的共產黨領導層的財富報告，協助國會與全球民眾釐清中國高級官員直接或間接擁有的資產。

該報導認為， 2026 財年的 NDAA 主要聚焦在美國的印太戰略，並重申國會將中國視為美國主要戰略競爭對手的觀點。報導稱，該法案呼籲國防部加強與日本、南韓、澳洲、紐西蘭、泰國以及菲律賓等印太盟友的合作關係，並積極開拓與印度等「新興盟友」的接觸，進一步提升美國在與中國的戰略競爭中的比較優勢。

