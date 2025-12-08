美「國防授權法案」最終版 納入美台無人機合作計畫

美國「國防授權法案」，參眾兩院折衷版本出爐，總預算高達9006億美元，這個法案把中國視為主要競爭者，當中也納入美台無人機合作計畫，另外強化台灣防衛方面，10億美金的經費，全額撥付。

美國參眾兩院妥協版「國防授權法案」上架，授權2026財政年度軍援台灣最高10億美元。（圖／達志影像美聯社）

美國國會近日公布了2026會計年度國防授權法案的最終版本，預算高達9006億美元，比總統川普原提案增加80億美元。這份法案明確將中國定位為主要競爭對手，並納入多項強化台灣防衛的措施，包括全額撥付10億美元的台灣安全合作倡議經費、啟動美台無人機合作計畫、美國海岸防衛隊與台灣海巡署的聯合訓練等。此外，法案也加強對印太地區盟友的支持，並擴大對中國軍事相關企業的限制。

美國參眾兩院協商後的2026會計年度國防授權法案正式出爐，總預算達9006億美元，超出川普總統提出的預算80億美元。該法案在台灣相關部分有多項重要內容，包括完全撥付台灣安全合作倡議的10億美元經費，並建立美台在無人機與反無人機能力的聯合計畫。法案也納入美國海岸防衛隊和台灣海巡署的聯合海上作戰與領導能力訓練，以及支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）的不歧視台灣法案。然而，先前參議院版本中邀請台灣參與環太平洋軍演的條款則被刪除。

法案具體要求美國國防部長必須在2026年3月1日前，啟動美台無人系統及反無人系統的共同開發與生產計畫，供雙方軍隊使用。同時，美國海岸防衛隊司令需規劃一個為期五年的美台聯合海上作戰及領導訓練計畫，其中包括派遣美國海岸防衛隊機動練團前往台灣。

為維持美國的軍事優勢並嚇阻中國，這份法案延長了太平洋嚇阻倡議，增加對極音速武器、人工智慧、可移動微型核反應爐以及網路能力等創新科技的投資。法案也將中國排除在美國國防供應鏈之外，進一步收緊對中國軍事相關企業的限制。

在支持印太盟友方面，法案授權15億美元強化美菲安全關係的安全援助，並要求國防部擴大與澳洲、日本、菲律賓的基地協議、情報共享和聯合軍演。整體而言，這份法案將中國視為主要戰略競爭者，擴大反制中國的力度，同時加強台灣的政治、經濟和軍事韌性。

