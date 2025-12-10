美《國防授權法案》軍援台灣最高313億 國台辦又喊堅決反對：自取滅亡

記者陳思妤／台北報導

美國國會公布參、眾議院協商版「國防授權法案」，授權2026年度對台軍援最高可達10億美元（約新台幣313億元）。對此，國台辦今（10）日再度高喊，堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，停止「武裝台灣」，民進黨當局「倚美謀獨」換不來安全與和平，只會禍及當下。

美國國會公布「國防授權法案」，授權2026年度對台軍援最高可達10億美元，此外，要在2026年3月1日前啟動和台灣無人系統、反無人系統聯合開發跟生產的計畫。法案將在參眾兩院通過後，送交美國總統川普簽署。

廣告 廣告

國台辦發言人陳斌華今天在記者會中大嗆，「我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫」。他稱，美國國會有關法案執意塞入涉台消極內容，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

陳斌華稱，敦促美方恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，停止「武裝台灣」。他嗆，民進黨當局「倚美謀獨」換不來安全與和平，只會禍及當下，必將自取滅亡。

針對美國白宮公布川普政府的「國家安全戰略」報告，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，陳斌華也稱，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。

陳斌華又說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在。他又重申，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現美國領導人所作嚴肅政治承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。他也再次開嗆，正告民進黨當局，「倚外謀獨」、「以武謀獨」注定失敗。

更多三立新聞網報導

台灣禁小紅書！國台辦稱「怕人民了解真正的中國」 王丹酸：影射中共？

沈伯洋隔空喊話國台辦！自曝「只會對1事緊張」：其他根本沒放眼裡

高市早苗「台灣有事」拒撤回 國台辦怒批：阻撓統一堅決粉碎

沈伯洋無懼通緝現身德國！國台辦崩潰嗆：台獨分子已日暮西山、窮途末路

