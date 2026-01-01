美「守門人行動」 查獲晶片非法輸陸

記者施欣妤／綜合報導

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）去年12月31日報導，美國德州聯邦檢察官解密文件揭露一項名為「守門人行動」（Operation Gatekeeper），查獲走私集團在不到1年時間內，秘密將價值至少1.6億美元（約新臺幣50.7億元）的輝達（Nvidia）晶片走私到中國大陸。

專門走私輝達GPU 改標偽裝

報導指出，中國大陸對先進半導體的需求龐大，儘管北京當局正在建立本土人工智慧（AI）晶片產業，但主要供應來源仍為美國。「守門人行動」派遣臥底探員進入位於紐澤西州的一處倉庫，成功查獲專門走私輝達GPU等產品至中國大陸的秘密地下走私網。

調查指出，該走私集團違反美國《國家安全出口管制法》，將晶片走私到中國大陸，且涉及多名非法入境美國人員、空殼公司，與位於紐澤西州的秘密倉庫與出貨作業。據信，臥底探員潛入倉庫，且親眼目睹走私集團成員將輝達GPU，重新貼上假公司「Sandkayan」的標籤，且在報關與出口文件中，將晶片偽裝成「轉接器」、「轉接模組」或「接觸器控制器」等品項。

報導指出，該走私集團在2024年10月至2025年5月間，向「中」出口至少1.6億美元的輝達晶片。然而，美國近期持續查獲多起違法出口輝達晶片事件，智庫「新美國安全中心」（CNAS）估計，光2024年就有約1萬至10萬顆AI晶片被走私至中國大陸。目前「守門人行動」已逮捕至少2人，另有1名休士頓男子及其公司認罪，承認走私先進AI技術。

美國「守門人行動」破獲將輝達晶片走私到大陸的違法集團。圖為輝達在美國加州的總部。（達志影像／歐新社資料照片）