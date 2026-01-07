美「愛三增程」飛彈年產量「翻3倍」 強化本土防禦、台灣也受惠

美國國防部與軍工大廠洛克希德．馬丁簽署長達7年的框架協議，將愛國者3型增強型攔截導彈的生產能力提升到年產量超過2000枚。 圖：翻攝U.S. Army

[Newtalk新聞] 美國國防部6日與軍工大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽署長達7年的框架協議，將愛國者3型增強型（PAC-3 MSE）攔截導彈的生產能力提升到年產量超過2000枚，比目前增加3倍以上。將強化美國本土防禦，也間接惠及台灣等盟國，確保增購的導彈交付進度。

洛克希德馬丁公司指出：「這項協議將創造前所未有的PAC-3 MSE生產能力，以國家和盟國所需的速度交付，同時為納稅人和股東提供價值。」協議將與供應商簽訂7年期子合約，優化資金流與生產流程，符合美國國防部的新採購轉型策略，在加速回應全球安全威脅。

廣告 廣告

對台灣而言，此增產計劃相對重要。台灣作為PAC-3 MSE的17個已批准出口國之一，2021年增購約100枚導彈，自2025年底開始交付，整體交付預計至2027年完成。由於先前全球需求激增導致生產線負荷過重，此次增產至逾2000枚，將提供長期需求確定性，直接緩解台灣等印太盟國的交付壓力。台灣在總統賴清德宣示打造「台灣之盾」（T-Dome）飛彈分層防禦體系需求下，計劃額外採購500枚PAC-3 MSE，以因應區域緊張情勢。

PAC-3 MSE配備雙脈衝火箭馬達，能在更遠距離和高海拔擊落目標，已供應美國軍隊及國際夥伴，包括日本、南韓與波蘭。協議背景包括美國推動金穹（Golden Dome）導彈防禦系統，保護本土免受海外導彈攻擊。專家分析，增產計畫不僅提升美國產業基礎，也強化印太盟友防禦，間接回應中國大陸軍事壓力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

給糖吃！川普「覬覦」格陵蘭恐使北約崩解 專家提議增加美國駐軍及資源開發

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人