美「挑戰川普」前哨戰今揭曉 民主黨勝券在握

美國維吉尼亞州11月4日進行州長選舉。美聯社



美國週二（11/4）舉行包括紐約市長、紐澤西州長和維吉尼亞州長等多場地方選舉，被視為選民對美國總統川普重返白宮來的首次檢驗，也是明年期中選舉風向球。根據最新開票結果預估，民主黨已贏得紐澤西州長、維吉尼亞州長兩場選舉，而紐約市長也可望勝券在握。

維吉尼亞州長選舉在選舉投票結束後約兩小時開出7成選票，民主黨候選人史班伯格（Abigail Spanberger）在週二的州長選舉中，擊敗共和黨對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

廣告 廣告

根據紐澤西州開出的7成選票，史班伯格獲得55.5%以上選票支持，而厄爾西爾斯的得票率則為44.3%左右。美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司（NBC）、美聯社等美媒已斷言，史班伯格將贏得選舉，並成為維州首位女州長。

現年46歲的史班伯格曾在中情局（CIA）任職，於2019至2025年獲選為代表維吉尼亞州的聯邦眾議員。

至於紐澤西州長選舉，投票結束1小時開出約4成選票，目前為民主黨候選人薛瑞爾（Mikie Sherrill）以56.6%得票率領先共和黨對手。無黨派選舉預測組織Decision Desk HQ預估，薛瑞爾將在最後選舉結果出爐時獲勝。

另一場也是民主黨勝券在握的則是紐約市長選舉。投票結束後1小時約開出3成6選票，民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）的得票率逾半，遠勝於獨立參選人古莫（Andrew Cuomo）和共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）。

除了美東的這三場地方首長選舉，美西的民主黨執政大州、加州則是舉辦重劃選區的公投。該公投結果可望讓民主黨未來在眾議院增加5席，抵銷共和黨在德州增加的5席。

雖然這幾場選舉並非選總統，但選民心中想的都是川普重返白宮後所造成的衝擊。部分維吉尼亞州選民表示，川普政府逐出移民、課徵關稅等議題，都是他們投票的考量。

25歲的維州獨立選民班尼特茲（Juan Benitez）說，他在這天的選舉中投票支持民主黨候選人，因為他反對川普的移民政策，並將聯邦政府關門怪罪於川普。

路透社報導指出，民主黨正密切關注週二這天的幾場選舉，並將從中找到如何在明年期中選舉中獲勝關鍵。

史班伯格和薛瑞爾兩人都是溫和派民主黨人，並有國家安全背景，競選期間均打出制衡川普牌。紐約市長候選人曼達尼則提出較強烈的左派政策，包括提高富豪稅、凍結房租等。

更多太報報導

紐約市長選舉投票率將創30年新高 選民：才不管川普要我投誰

川普下狠招力擋！紐約準市長青年勢力崛起 為何連民主黨自家人也怕怕？

紐約市長選舉前夕 川普竟不支持共和黨候選人改挺他