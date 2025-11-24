美「政府效率部」將解散？ 人事官員稱受訪說法遭曲解

路透報導，美國人事管理局主任庫波（Scott Kupor）近期受訪問時證實，美國總統川普今（2025）年初上任時設立，並找來富豪馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部即將解散。庫波並表示，DOGE已不再是一個「集中化實體」（centralized entity）；路透並稱據相關文件顯示，人事管理局已經接手多項DOGE業務。

不過庫波24日隨即在個人社群媒體X澄清，稱路透以拼接自己的完整言論，藉此創造吸引目光的標題。庫波並指出，DOGE雖已不再由美國數位服務局（USDS）集中領導，但該機構仍存在且運作良好，業務包括解除監管、消除詐欺、浪費和濫用等。

今年1月川普成立DOGE時表示，該部門的目標是推動「大規模結構性改革」，包括廢除官僚機構、削減預算，預計運作至2026年7月24日。

不過與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）一同執掌DOGE的馬斯克，上任後多次被爆出有白宮閣員對他不滿，與川普的密切關係也逐漸變得冷淡。之後馬斯克更在社群媒體公開批評川普的減稅和支出法案等政策，最終在5月底即閃辭DOGE職務，在職期間僅約4個月。

路透在馬斯克閃辭後的報導曾指出，DOGE的許多員工是衝著馬斯克而來，在沒有馬斯克的情況下可能也會隨之求去。美國政治媒體《Politico》6月報導則指出，DOGE的員工們正在收拾物品、尋找新住處。衛報等媒體也發現，川普已多次用過去式談論DOGE。

據路透報導，雖然美國政府尚未正面回應DOGE是否將解散，但已有許多成員轉任其他政府部門，包括2名員工正參與川普8月新成立的「國家設計工作室」（National Design Studio），代理署長格里森（Amy Gleason）則在3月成為衛生與公共服務部長顧問。