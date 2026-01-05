美「斬首行動」後續效應 郭正亮示警：只有北韓是安全的

委內瑞拉總統馬杜洛(左)遭美國總統川普(右)川普下令活捉送往美國受審。（合成圖／資料照／路透）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚國際，台灣也湧現熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動。前立委郭正亮直言，有能力做同樣行動的，只有中、俄、以色列，現在只有發展核武的北韓是安全的，中小國家都沒有能力保護自己。

郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目表示，國際法沒有用，國際組織也沒有用，也沒有經過國會，在很短的時間，「單邊主義」就達成目的，誰能這樣幹？講白了，有能力這樣幹的，只有中國大陸、俄羅斯、以色列，以國總理納坦雅胡不是剛好去美國？就是在商量這事。

「因為他大概也知道川普在幹什麼，因為以色列常這樣幹！」郭正亮指出，他們一定在商量說，一定要在伊朗還沒有發展出核武之前，幹這個事！現在正逢伊朗經濟不好，有22個省發生群眾遊行，川普已經警戒了，說伊朗只要鎮壓群眾，導致群眾傷亡，美國一定介入！但不知道接下來要如何介入，因為抓伊朗總統哈米尼沒有意義，伊朗比委內瑞拉領土更大。

郭正亮強調，美國這次的單邊行動，已經產生國際上一種效應，除了擁核武國家之外，中小國家都沒有能力保護自己！所以現在金正恩正在慶幸自己的高瞻遠矚，因為只有北韓是安全的，其他國家都沒有一個是安全的。

郭正亮直言，所以大家會聯想到的就是，普丁會不會去「斬首」澤倫斯基？這裡講的斬首不一定是殺，有可能是抓，都包括在內。因為美國幹了這件事，還能說俄羅斯「侵略」烏克蘭嗎？

