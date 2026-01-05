美「斬首」委國總統恐引發後續效應？郭正亮：全球只有北韓是安全的

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，日前遭美軍發動突襲行動抓捕，並押送至美國紐約送審。此舉不但震驚國際，在台灣內部也引發熱議，並質疑大陸是否也會採取類似模式，對台採取「斬首式」軍事行動。前立委郭正亮直言，現在全世界只有北韓是安全的，其他國家都沒有一個是安全的。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

對於這場震驚全球的軍事行動，郭正亮今（5）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》直言，這種情況下國際法、國際組織都沒有用，美國總統川普（Donald Trump）在沒經過國會，且在很短的時間內，「單邊主義」就達成目的，誰能這樣幹？而且講白了，誰有能力這樣幹，只有大陸、俄羅斯、以色列，以國總理納坦雅胡不是剛好去美國？就是在商量這事。

郭正亮直言，「納坦雅胡大概也知道川普在幹什麼，因為以色列也經常這樣幹！」郭正亮指出，兩人一定在商量，得在伊朗在發展核武完成前就幹這件事。由於伊朗國內目前經濟表現不佳，超過22個省分發生群眾遊行，況且川普已經放話，伊朗當局只要鎮壓群眾導致傷亡，美國就一定會介入，只是沒人知道會如何介入，因為抓伊朗總統哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並無意義，伊朗比委內瑞拉領土更大。

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。（圖／AP）

郭正亮直言，美方這次單邊行動，已在國際上產生一種效應，就是除了擁核國家以外，中小國家是沒能力保護自己的。北韓的金正恩現在正慶幸高瞻遠矚，因為只有北韓是安全的，其他國家都沒有一個是安全的。

郭正亮直言全球目前只有北韓領導人金正恩是安全的。（圖／路透）

美國這次「斬首」馬杜洛，大家會聯想俄羅斯的普丁（Vladimir Putin）是否會去斬首烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）？郭正亮提醒，這裡所謂的斬首並非是殺，也有可能是抓，或是包括在內，畢竟美國已經對委內瑞拉做出這件事，還能說俄羅斯「侵略」烏克蘭嗎？

