美「新生兒不再全面打B肝疫苗」 台灣是否跟進？疾管署給答案

美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）於昨（5）日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8：3表決通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生之新生兒，改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第1劑」；對此，衛生福利部疾病管制署也回應台灣現況。

疾管數指出，美國ACIP於4日、5日連續2天討論新生兒施打B肝疫苗議題，會場內外正反意見相持不下，其中支持修改理由主要包括低盛行率國家大多已不採全面出生接種，而是採「分眾考量」；反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前明確表態，認為應維持原本全面接種出生劑之建議，認為修改後，在美國現行重重篩檢和醫療障礙下，會製造接種困難、也讓未接種兒童增加B肝感染、傳播，以及後續肝硬化和肝癌等風險。

疾管署表示，過去台灣B型肝炎盛行率偏高，又以母子垂直感染為主要原因，因此政府自1986年7月起，全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗；再自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑，即出生劑，接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。

目前2024年出生世代嬰幼兒B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下，又因國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔仍重，因此為持續降低B型肝炎盛行率、維持B型肝炎防治與公共衛生作業，疾管署經諮詢ACIP專家建議後，決定將維持現行接種政策，不會跟進美國ACIP修改之建議。



