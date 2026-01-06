美、日流感疫情高 醫建議長者出國接種加強型流感疫苗

農曆春節即將到來，許多民眾規劃出國旅遊，過年期間也免不了親友聚會或走春拜年，使得罹患流感的風險大增。醫師表示，65歲以上長者近9成都至少有1種慢性病，為流感重症「高風險中的高風險族群」，因此強烈建議應接種流感疫苗，且最好是加強型流感疫苗，以強化保護力，降低感染與重症風險。

美國流感疫情在去年年末急劇升溫，日本流感疫情雖呈下降趨勢但仍處高點，台灣流感疫情也將於農曆春節前後達到高峰，許多民眾規劃過年期間出國旅遊或親友聚會，醫師建議長輩一定要接種流感疫苗。

基層診所醫師、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟6日受訪指出，台灣已邁入超高齡社會，65歲以上長者占20%，這些長者中近9成均患有1種慢性病，有6成多長者同時有2項慢性病，這些具慢性病的長者一旦罹患流感，就像「乾柴遇到火」，一發不可收拾，心臟病患者的死亡風險將增加10倍，曾有心肌梗塞的病患一週內再發病的機率很高，慢性阻塞性肺病患者一旦得流感，疾病便可能惡化。

陳宏麟說，民眾在農曆春節期間多會規劃出國旅遊或親友聚會，對於這些65歲以上「高風險中的高風險族群」，必須使用特殊的保護，他強烈建議應自費接種含佐劑或是高劑量的加強型疫苗，以加強保護力，降低感染與重症風險。他說：『(原音)一定要打，因為你打了之後到真的發揮作用可能至少2個禮拜以上，甚至到4個禮拜。所以像現在已經要過年了，剛剛提到的出國或甚至別人會來家裡拜年，這個其實都是造成疾病的一個傳染，這也是為什麼我們強烈建議你至少一般型的流感疫苗要打，針對這些所謂年紀大而且他又有這些慢性病的時候，他的風險是更高，所以可以去思考要不要去直接施打所謂的加強型疫苗。』

至於是否建議出國自備口服抗病毒藥物，陳宏麟說，口服抗病毒藥物屬於事後治療，接種疫苗仍是預防流感最好的方法，即便得到流感，嚴重度也會降低。 (編輯：許嘉芫)