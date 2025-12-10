美、日「盟友」想挖台積電機密 《紐時》分析台灣首動用國安法保護

編譯林浩博／綜合報導

「護國神山」台積電，今年接連發生驚天洩密案，台灣政府也首度動用國安法介入調查。涉案的廠商，都可說是台灣「盟友」的重點半導體企業，一個是日本設備大廠東京威力科創，另一個也是美國總統川普念茲在茲的英特爾。半導體機密須保護，但外面的「盟友」卻又覬覦這些技術，台灣的處境可說是既尷尬又艱難。

台積電前高層羅唯仁涉嫌竊取2奈米製程機密，帶槍投靠美國英特爾。消息傳出後，震驚各界，台灣檢方已依國安法啟動調查。

國安法修法

據《紐約時報》10日的報導，台灣於2022年修改了國安法，將台積電的商業機密，同樣納入國安保護的範疇。而台積電前高層羅唯仁，祕密攜帶2奈米等先進製程資料，退休後即轉而投靠英特爾的行徑，恐怕危及台灣的國家安全，檢方因此啟動國安法予以調查。

另外在2日這天，檢方也以未能有效防堵前員工從台積電竊取2奈米製程機密為由，以國安法起訴了東京威力科創的台灣分公司，創下以該法起訴法人的首例。

各國追趕台積電

中國、南韓、美國與日本都投注了數十億美元，以提升自家晶片製造能力，希望擺脫台積電在先進晶片的壟斷，為此不少廠商使用相同的供應商，並持續招募台灣的工程師。但對手如中國的中芯國際、美國的英特爾、日本的新創公司Rapidus，以及南韓的三星，雖然花了大筆錢拚命追趕，技術依然落後台積電好幾個世代。

台積電為了保護商業機密，可是制定了嚴格的作業內部規範，像是有內部系統追蹤員工開啟與列印哪些檔案，並要求員工登記各自的工程技術突破，公司還會監看前員工的專利申請，規定員工簽署競業條款。

川普全力扶植英特爾

《紐時》指出，羅唯仁遭依國安法調查，將讓台積電與英特爾之間的微妙競合關係，更形複雜。因英特爾不只是台積電的對手，也是其數十年來的主要客戶。再加上川普政府對英特爾鼎力支持，砸下89億美元助其重建研發與製造實力，寄望它讓美國半導體產業「再次偉大」。

華府顧問公司DGA歐布萊特石橋集團（DGA-Albright Stonebridge Group）的合夥人崔歐洛直言：「台積電處境艱難，因為它如今基本被美國視作國家戰略級企業，但川普政府又想扶植英特爾與之有效競爭。」

