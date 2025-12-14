美、歐、烏將在柏林就結束俄烏戰爭舉行新一輪協商

（德國之聲中文網）據美聯社報道，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭、美國和歐洲官員將在柏林舉行一系列會晤。澤連斯基周六晚間在烏克蘭發表全國講話時表示：“最重要的是，我將與特朗普總統的特使會面，還將與我們的歐洲伙伴和眾多領導人舉行會晤，討論和平的基礎，以及一項結束戰爭的政治協議。”

據報道，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）周日已抵達柏林。

幾個月來，華盛頓方面一直在努力平衡各方的要求，特朗普敦促俄羅斯盡快結束對烏克蘭的戰爭，但同時也對戰爭的拖延越來越感到惱火。尋求可能的妥協方案遇到了重大障礙，包括對烏克蘭東部頓涅茨克地區的控制權問題（該地區大部分被俄羅斯軍隊佔領），以及烏克蘭的安全保障問題。

澤連斯基表示：“我們正在努力確保烏克蘭的和平是有尊嚴的，並確保——尤其重要的是——俄羅斯不會再次入侵烏克蘭。”

俄羅斯總統普京要求烏克蘭從其仍控制的頓涅茨克地區撤軍，並放棄加入北約的計劃，這是和平的關鍵條件之一，但基輔方面拒絕了這些要求。

俄羅斯總統外交政策問題顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）警告稱，尋求妥協可能需要相當長的時間。他指出，原本已考慮到俄方訴求的美方提案，在烏克蘭及其歐洲盟友提出修改意見後被“削弱”了。他在接受媒體采訪時說：“美國人知道並理解我們的立場。”

德國總理梅爾茨本周六在慕尼黑表示，普京的目標是“從根本上改變歐洲的邊界，在現有邊界內恢復昔日的蘇聯”。他還警告說，“如果烏克蘭淪陷了，他（普京）並不會就此收手”。

普京則否認有意恢復蘇聯或者攻擊任何歐洲國家。

烏克蘭方面稱，過去一周，俄羅斯向烏克蘭發射了超過1500架攻擊型無人機、近900枚制導航空炸彈和46枚各種類型的導彈。

俄羅斯國防部稱，俄羅斯防空部隊在周六晚至周日凌晨擊落了235架烏克蘭無人機。

作者: 德正 (美聯社)