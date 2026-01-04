美「清理後院」劍指北京？委國石油大戶拉警報 美中競爭或升溫

美國總統川普在社群媒體公布委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍抓捕、於美艦「硫磺島號」照片。翻攝Truth Social@realDonaldTrump



美軍3日凌晨發動大規模軍事行動，將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦押回美國，對該國石油的最大客戶中國造成衝擊。專家分析，美國的總體目標就是要限制、遏制和削弱中國在西半球的經濟和地緣政治影響力，或可預期美中競爭的緊張局勢會在短期內升溫。

在這場「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，美軍特種部隊將馬杜洛（Nicolas Maduro）和第一夫人希莉亞（Cilia Flores）押回美國後，總統川普（Donald Trump）聲稱，將接管委內瑞拉，直到完成權力交接。

川普在3日的記者會上被問及美國此後與中國、俄羅斯和伊朗的關係時，指這些國家在委內瑞拉都有利益，「對於有需要石油的國家......我們會賣給他們」，並強調美國將重建委國的石油基礎設施，「屆時我們很可能會賣出更多石油」。

拿石油當籌碼 川普對中軟硬兼施

2026年1月3日，美國總統川普（右）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；左為美國國務卿盧比歐。路透社

《華爾街日報》觀察到，這樣的發言似乎主要是針對中國，因該國是委內瑞拉大部分石油出口的最大客戶，而俄羅斯和伊朗本身就是原油生產國。川普向北京提出誘因，希望中方支持美國推翻馬杜洛的行動，並暗示委內瑞拉將向中國供應更多石油。

「絕對決心行動」代表美國自1989年入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲採取的最直接軍事行動，尤其引發北京的強烈反彈。中國外交部3日發聲明稱：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。」

香港英文媒體《南華早報》指出，中國是委內瑞拉最大的石油買家，常常透過中間商進口原油。而北京始終反對美國針對委內瑞拉的制裁、扣押油輪和派遣海軍的行動，認為此舉對國家主權和全球貿易造成損害。

經濟戰恐重啟 牽動大豆稀土議題

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談前合影。美聯社

華府分析機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，美國在委內瑞拉的行動將直接且負面地影響到中國的地緣政治利益，而據川普政府最新發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），美國的總體目標就是要限制、遏制和削弱中國在西半球的經濟和地緣政治影響力。

海恩斯指出，投資人應該預料到，美國或推出某種針對中國的經濟反制措施，美中「競爭」的緊張局勢至少會在短期內升溫。而中國可能採取暫停採購大豆等手段，甚至直接牽動到雙方尚未解決的稀土問題。

其他分析人士則認為，中國可能會採取觀望態度，最初可能僅限於透過外交和聯合國管道提出官方抗議。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）高級分析師、美國駐瀋陽總領事館前官員Jeremy Chan表示，北京可能會伺機利用巴西等拉美國家的恐慌情緒，來煽動民眾對川普的反感，但很難看到會形成國家聯盟來抵制這種作法。

他認為：「總的來說，從哈瓦那到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天感到更加不安了。」

