美、澳重大暴力槍擊事件連發! CNN：恐加劇各國社會族群分裂

澳洲雪梨的邦代海灘 14 日也發生一起針對猶太裔群體的恐怖攻擊事件。有外媒分析認為，近期一系列暴力事件可能加劇各國甚至國際社會之間的分裂情緒。圖為被澳洲警方逮捕的槍手。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 當地時間 13 日下午，美國羅德島州布朗大學驚傳校園槍擊案。隨後，當地時間 14 日，澳洲雪梨邦代海灘也發生針對猶太裔移民的槍擊事件，連續發生的暴力行動也成為國際輿論的關注焦點。有美國媒體分析指出，兩起事件雖然看似沒有共通點，但卻各自引發支持與反對者的激烈爭論，認為相關暴力事件可能進一步加劇各國社會的分裂。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導， 13 日下午 4 點 20 分左右，一名蒙面人士在位於羅德島州的布朗大學校區內持槍發動攻擊，造成 2 人死亡、 9 人受傷，相關事件再次引發美國政壇的激烈衝突。

事件發生後，康州民主黨參議員克里斯．墨菲公開發布批評，認為川普與白宮團隊對擁槍權的支持態度「可能恢復重罪犯與失去購槍資格者的持槍權」。墨菲強調，相關政策將大幅增加暴力事件發生的可能性，「我們很快就會在美國街頭看到這種做法導致的結果」。

澳洲邦代海灘發生隨機槍擊，多人倒地，上百人逃離現場。 圖：翻攝X_@VarunShubhamSha、IG_mian.ores

針對墨菲議員的觀點，路易斯安納州共和黨參議員比爾．卡西迪發表反駁，呼籲停止在事件發生的第一時間指責川普總統的行為，「我們應該先弄清楚事實真相，才能追究事故發生的責任」。該報導認為，民主、共和兩黨人士在事件發生後相互指責的行為，很可能加劇美國的社會衝突，並激發潛藏在社會中的深層矛盾。

該報導也針對邦代海灘發生的 16 死 40 傷槍擊案進行分析，推測此次的恐怖襲擊事件凸顯了「反猶太主義浪潮」再次抬頭的現實。該報導指出，雖然西方國家政府一直抱持著否認的態度，「但現在這種立場已經不再站得住腳，反猶太主義已經再次在全球範圍內開始蔓延」。

當地時間 14 日，澳洲雪梨邦代海灘發生恐怖襲擊事件，並再次引發國際社會對穆斯林群體的擔憂情緒。圖為民眾在事件發生後在事發海灘擺放花束，對死者進行悼念。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號

該報導強調，發生在邦代海灘的襲擊事件不只加劇澳洲國內猶太與穆斯林群體間的衝突情緒，更可能影響世界各國針對以色列與巴勒斯坦的支持態度。

以色列總理納坦雅胡 14 日發布聲明，指責澳洲當局在應對反猶太主義方面「做的還不夠」，同時暗示坎培拉與盟友的外交政策「助長了此次攻擊行動」。納坦雅胡指出，澳洲總理艾班尼斯支持巴勒斯坦建國的行為，就是「助長反猶主義蔓延」的主要原因，「你們獎勵哈瑪斯恐怖分子的行為，無疑是在鼓勵那些威脅澳洲猶太人的人，進而導致此次事件的發生」。

