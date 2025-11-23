美、烏高層抵瑞士談28點 路透：若干條款對烏軍「相當於投降」

2025年11月22日，烏克蘭總統澤倫斯基（右）與第一夫人歐倫娜在基輔紀念1932年至1933的「烏克蘭大饑荒（Holodomor ）」的死者。路透社



美國國務卿盧比歐、川普特使魏科夫，今天（11/23）已抵達瑞士，將與烏克蘭高階官員，就美國總統川普日前提出、結束俄烏戰爭的28點和平計畫舉行會談，路透社指出對許多烏克蘭人來說，若答應其中割地、限制軍員人數等條款，無異於投降。會談前俄羅斯國防部宣布再奪下烏克蘭3個村莊。

路透社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff），目前已抵瑞士日內瓦，將與烏克蘭高級官員，就美國總統川普（Donald Trump）提出的28點和平計畫展開會談。

美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）先到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤後，也已經到日內瓦，即將參與會談。

川普提出的28點要求烏克蘭割地、限軍、放棄加入北約等，路透社指出烏克蘭在經歷約4年浴血苦戰後，對許多烏克蘭人包括在前線士兵來說，若允諾割地、限軍、放棄加入北約，相當於後投降。烏克蘭總統澤倫斯基此前表示，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

而就在日內瓦會談開始前，俄羅斯國防部表示，奪下烏克蘭3個村落，分別為第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的蒂亥（Tykhe）、奧德拉德涅（Odradne）2村，以及頓內次克州的彼得里夫斯克（Petrivsk）。

