美「無人機專家」德里斯科 烏克蘭談判扮演關鍵角色

川普口中的「無人機專家」德里斯科，如今被視為美國結束烏克蘭戰爭努力的核心人物。

美國總統川普的「無人機專家」德里斯科，在烏克蘭談判中扮演關鍵角色。他是美國史上最年輕的陸軍部長，如今成為努力結束持續多年俄烏戰爭的代表人物。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，這個月初，美國陸軍部長德里斯科在白宮，準備前往基輔討論無人機技術時，接到美國總統川普一項意想不到的任務，「敦促烏克蘭盡快回到與俄羅斯的和平談判桌前」。

38歲的德里斯科是美國副總統范斯的密友，也是他在耶魯法學院的同學，先前沒有外交經驗。但知情人士指出，這種軍隊對軍隊的對話，似乎很有希望，烏克蘭方面了解並且信任美國陸軍官員，而美國陸軍已經為烏克蘭軍隊提供訓練和裝備超過十年。

知情人士說，川普也欣賞德里斯科，稱他為無人機專家。還有消息指出，川普多次向德里斯科徵求如何處理烏克蘭問題的意見。德里斯科的發言人陶伯特今天表示，部長與俄羅斯代表團，就美國結束烏克蘭衝突計畫進行的談判「進展順利」。德里斯科正在阿拉伯聯合大公國阿布達比與俄羅斯官員會談，討論川普政府提出的俄烏和平計畫。