美「無限期」接管委內瑞拉石油 川普：所得將購美國製造產品

美國總統川普稱，石油協議所得款項將採購「僅限美國製造」的產品。(AP)

美國總統川普先前宣布，委內瑞拉臨時政府同意由美國管理3,000萬至5,000萬桶原油的銷售事宜，美國能源部長萊特（Chris Wright）更指出，將「無限期」接管石油出口。對此，川普昨（7日）在社群媒體表示，將使用石油所得款項，全面採購「僅限美國製造」的產品。

美國能源部長萊特（Chris Wright）在高盛能源論壇上表示，第一階段先處理滯留的庫存原油，接著在未來，美國將「無限期」地銷售委內瑞拉所生產的原油。

美國總統川普自去年12月啟動封鎖措施以來，委內瑞拉已有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。萊特（Chris Wright）暗示，美方將取消對委內瑞拉石油產業的制裁，以利出口恢復，而美國將成為「供應端的一部分」，提供加工重質原油所需的稀釋劑，使委內瑞拉的超重質原油符合運輸標準，同時也會逐步開放委內瑞拉進口零件、設備與服務，以防止石油產業崩潰、穩定產量，並盡快讓產業重新恢復成長。

川普昨（7日）則在社群媒體證實，委內瑞拉出口價值約20億美元的原油收入，將由他親自掌控，並用其購買「僅限美國製造」的產品，包含美國農產品、美國製藥品、醫療器材及設備，以改善委內瑞拉的電力網及能源設施。川普強調，此交易將促進2國的經濟合作，「換言之，委內瑞拉正承諾以美國作為其主要合作夥伴，這對委內瑞拉及美國人民來說都是好事」。





