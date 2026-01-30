美「矽和平」納台灣 次卿：成員可信賴不受他國收買
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國務院經濟事務次卿海柏格上任以來，主推AI供應鏈聯盟「矽和平」，台灣為參與方之一。他今天談到「矽和平」成員時說，因為美方等於宣示這些國家是信任的對象，需確保其最大港口不被外國軍方所控。
海柏格（Jacob Helberg）下午出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）座談，說明由美國主導、在人工智慧（AI）、關鍵礦物等領域供應鏈合作的戰略聯盟「矽和平」（Pax Silica）。
參與方的角色與責任為何，又期待能從「矽和平」獲得哪些回報，海柏格說，參與方都理解「矽和平」將進行政策相關對話，以對敏感技術及關鍵基礎設施的含義有基本理解。
「矽和平」目前共有9個成員國，包括韓國、美國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿拉伯聯合大公國。國務院稱台灣為「關鍵夥伴」 （vital partner）。
海柏格指出，美國與前述國家將做出「世代性決定」及整合供應鏈，因為美國認定這些國家可信賴，「那麼我們想確保我們不會明天醒來後，讀到頭條新聞說他們最大的港口已由外國軍隊掌控」，這將影響美國自身經濟安全。
他也提到反傾銷議題，但未直接點名中國。他說，「現實中有一個國家長期以來一直在全球市場上傾銷，只要出現競爭對手，就壓低商品價格」。所以如果任何國家希望在各自的尖端科技領域，維持具有競爭力的產業，各國就必須能夠就反傾銷行為進行一場坦率的對話。
具體專案方面，「矽和平」目前聚焦工業產能與物流。前者為擴建製造能力，包括工廠、煉油設施以及半導體晶圓廠；後者則希望打造一個高度現代化的物流平台，讓企業能順利地將產品從甲地送到乙地，因為這正是供應鏈系統的「動脈」。
整體而言，海柏格說，「矽和平」的優勢在於利用各國的獨特專長。例如，新加坡生產世界10%的半導體，也擁有世界級港口物流，甚至比美國更先進。因此，能夠借助他們的專業，採用最佳實踐和系統來落實最現代化的物流方式，實際上是一種戰略優勢及好處。
美中兩強競爭加劇之際，川普第二任期推動提升美國在全球「AI領域的主導地位」，確保關鍵礦物的供應鏈穩定，並反制中國對戰略重要性資源的掌控。
根據國務院說法，Pax Silica一詞源自拉丁文的pax，意指和平、穩定與長期繁榮，silica是指可精煉為矽的化合物，而矽是製造電腦晶片的關鍵化學元素，驅動人工智慧的發展。
海柏格去年12月和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」並舉行首屆「矽和平峰會」，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與。
海柏格立場友台，曾任美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）委員及矽谷科技公司帕蘭泰爾（Palantir）執行長的資深顧問。2024年，他邀請時任副總統當選人蕭美琴為華府重量級論壇發表預錄談話。（編輯：周永捷）1150130
