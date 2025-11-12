美「福特號」航艦駛入拉美 1.5萬兵集結 威嚇委內瑞拉

美軍「福特號」駛入加勒比海，委內瑞拉緊張升高。（圖／達志影像歐新社）

美國最大型的航空母艦「福特號」，已經駛入拉美海域，美軍部署多達1.5萬兵力，是數十年來在拉丁美洲最大軍事集結，目的就是要威嚇委內瑞拉。 委內瑞拉總統馬杜洛宣布，全面進入備戰狀態，同時展開大規模軍演。

警報聲響起後，委內瑞拉手持步槍的士兵整齊有序地跑出軍營集結上車，緊張地模擬作戰情境。此次大規模軍演中，卡車、警車與重裝部隊一字排開，港口一側的士兵們持槍對著海岸戒備，防空飛彈則指向海面。委內瑞拉表示，這是「對抗帝國的威脅」的必要防禦措施。

委內瑞拉之所以如此緊張戒備，是因為美國最大的航空母艦「福特號」已抵達拉丁美洲海域。目前，加勒比海的美國戰艦數量已達12艘，美軍人力突破1萬5000人，形成數十年來最大規模的軍事集結。面對這一局勢，馬杜洛強調，如果委內瑞拉作為一個民族必須走上武裝鬥爭的道路，就要準備好為保衛神聖的祖國而戰。他已下令啟動「綜合國防指揮部」，命令全面進入戰備狀態。委內瑞拉國防部長帕屈諾表示，若有人敢侵犯委內瑞拉，他們隨時準備好保衛這片土地。

儘管美方一再聲稱他們在加勒比海的行動是為了「打擊毒品走私」，但專家認為美軍的行動模式已經改變。CSIS學者Ryan C. Berg指出，海岸防衛隊不再是這些行動的主要執行者，而是由美國海軍和空軍取代。這一軍事行動也引發了國際盟友的疑慮。據CNN報導，英國因擔心違反國際法，已暫停與美國分享加勒比海的情報。同時，加拿大也選擇劃清界線，導致「五眼聯盟」出現分裂跡象。

