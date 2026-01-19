美、立陶宛近白俄邊界聯演 強化海馬士遠距精準打擊

記者潘紀加／綜合報導

美國陸軍砲兵部隊與立陶宛武裝部隊，13日在立陶宛東部靠近白俄羅斯邊界的城市帕布拉德（Pabrade），進行一系列M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統演訓課目，可望強化立國部隊遠程精準打擊戰力，提升北約東翼嚇阻能量。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸軍第41野戰砲兵旅的第41野戰砲兵團第1營B連，13日攜手立國盟軍在白俄邊界附近的帕布拉德一處訓練場，運用「海馬士」發射車，驗證其在冬季惡劣環境下的車輛維護、無線電通訊、目標定位等各項作戰效能，提升作業互通性。此外，美軍裝甲部隊本週也在同一地點進行M2「布萊德雷」步兵戰鬥車（IFV）實彈射擊，展現維護北約盟邦安全具體作為。

報導指出，立陶宛2022年12月與美國簽約採購8套「海馬士」，而其鄰國愛沙尼亞已於去年4月接收首套相關裝備，並於同年7月完成首次實彈射擊，因此這項演訓將有助強化立軍操作相關裝備能力，為未來接裝作業鋪路，同時進一步提升波羅的海地區嚇阻戰力，加強防範白俄、俄羅斯等潛在威脅蠢動。

報導說，「海馬士」可攜帶6枚「導引多管火箭系統」（GMLRS）、2枚「精準打擊飛彈」（PrSM）或1枚「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，具備優異遠距打擊能力。

美國、立陶宛在靠近白俄邊界，驗證「海馬士」在冬季環境的作戰效能。（取自DVIDS網站）

此次聯演透過無線電通訊等演訓課目，提升美軍與北約盟邦作業互通性。（取自DVIDS網站）