美「第一千金」伊凡卡辣秀大長腿！ 14歲女兒「光腳」身高快追平媽咪

伊凡卡分享與女兒阿拉貝拉的合照。（翻攝ivankatrump IG）

美國「第一千金」伊凡卡川普（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner）育有1女2子，其中14歲的長女阿拉貝拉（Arabella）出落得亭亭玉立。伊凡卡9日在社群網站分享多張生活照，最吸睛的莫過於她與女兒的「母女約會照」，讓不少人看了驚嘆連連。

母女同框太吸睛？ 阿拉貝拉已是美少女

伊凡卡在IG一連貼出20張生活照，可見她穿梭於邁阿密、紐約與華府之間，努力平衡家庭與自我生活。其中一張照片，她身穿一件紅色貼身迷你洋裝，腳踩高跟涼鞋，秀出大長腿。站在她身旁的阿拉貝拉則穿上香檳金緞面長裙，光腳沒穿鞋子，氣質清新。

廣告 廣告

此外，她也分享母女倆先前在巴黎的合照，可見阿拉貝拉身高已快跟媽媽一樣高。還有一張阿拉貝拉的獨照，她蹲在滿滿鮮花前，手上捧著花束，摸著身旁的狗狗，相當可愛。

伊凡卡曬出大長腿，阿拉貝拉沒穿鞋子，身高已經快跟媽媽一樣高。（翻攝IG）

伊凡卡和阿拉貝拉先前去巴黎旅遊。（翻攝IG）

阿拉貝拉跟狗狗合照，甜美可愛。（翻攝IG）

兒子騎重機、足球全曝光？ 伊凡卡曬家庭日常掀討論

除了母女合照，伊凡卡也分享了兩個兒子的近況，12歲的大兒子約瑟夫（Joseph）在邁阿密越野摩托車公園挑戰騎重機，8歲小兒子西奧多（Theodore）則在美式足球場上大顯身手。還有一張照，是阿拉貝拉和弟弟下西洋棋，姊弟倆全神貫注，模樣很認真。

阿拉貝拉跟弟弟下棋，模樣專注。（翻攝IG）

伊凡卡在邁阿密、紐約、華府穿梭，生活光鮮亮麗。（翻攝IG）

伊凡卡的貼文還包含更多生活中的小片段，例如海景、咖啡時光、孩子美國國旗造型的風箏、與好友的合照、家中的愛犬，甚至還有花園裡的一隻貓頭鷹。她也曬出關於阿爾巴尼亞的書籍，讓當地的網友看了很驚喜。伊凡卡沒有發佈任何文字，只以海洋、貝殼、太陽與紅心、書本、盆栽的表情符號，幫這些照片做註解。

網友們看了紛紛大讚：「母女倆都太美了」「你的穿搭永遠好看」「太驚艷了」，許多來自阿爾巴尼亞的網友留言：「謝謝你喜歡阿爾巴尼亞」「你為什麼對這裡感興趣？」「之後要來旅遊嗎？」

更多鏡週刊報導

川普14歲孫女出手了！親筆信慰問獲釋人質 「孫女外交」再現、曾收服習近平

連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿

川普孫子女「陪梅西進球場」成焦點！ 媽咪伊凡卡驕傲滿滿