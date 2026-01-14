美「第51州」換地方了? 比加拿大還快? 美議員為川普提併吞「這裡」法案……

美國國會眾議院已提出一項法案，授權總統得以吞併或向丹麥購買格陵蘭，並賦予其美國州地位，以加強對北極地區的控制。 圖：翻攝自 X NEXTA

[Newtalk新聞] 美國《國會山報》 12 日報導，美國佛羅里達州共和黨籍眾議員蘭迪·法恩當天提出一項法案，擬吞併格陵蘭使其成為美國「第51個州」。

法恩表示，他的新提案目的是「促成格陵蘭的吞併並最終成為美國的一個州」，旨在授權總統川普「採取一切必要措施將格陵蘭納入美國領土」。

報導稱，該法案名為《格陵蘭吞併和建州法案》，要求在美國政府「獲得」格陵蘭後，須向國會提交一份報告，列明「為接納新獲得的領土為一個州所必需的」聯邦法律變更項。

針對川普「中俄船艦在格陵蘭附近活動」的指控，丹麥外交大臣拉斯穆森緊急發表澄清，並強調中國並未向格陵蘭進行任何大規模投資。圖為格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

此前，美國總統川普多次威脅要奪取丹麥的自治領土格陵蘭。他表示，美國「無論如何」都會佔領格陵蘭，並提出了購買或武力奪取該領土的想法。川普的這一說法遭到丹麥方面的強烈反對。

格陵蘭自治政府 12 日發佈聲明稱，格陵蘭自治政府在任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭。聲明表示，格陵蘭是丹麥王國的一部分，也是北約的一部分，格陵蘭的防務應通過北約來實現。





格陵蘭位於北美洲東北方，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭設有一處軍事基地。

長期以來，川普多次公開表示美國應該「吞併」加拿大，讓加拿大成為美國的「第 51 個州」。他的這些言論遭到加拿大方面廣泛反對。

