美「第52州」也出列? 大使候選人說在這裡 緊急道歉沒用 4千人連署要他滾

[Newtalk新聞] 據美國《政治新聞網》( Politico )、《時代》週刊網站等媒體報導，在美國威脅吞併格陵蘭島的緊張局勢不斷升溫之際，美國總統川普提名的駐冰島大使候選人比利·朗當地時間 13 日在眾議院與議員交談時，開玩笑稱冰島可能成為美國「第 52 個州」，而他將出任州長。該言論引發外界強烈抨擊，冰島外交部要求美方就其相關言論進行澄清，朗本人隨後就此事道歉。

「那不是認真的。」朗在接受媒體採訪時表示，「我當時和一些三年沒見過的人在一起，他們開玩笑說，傑夫·蘭德裡（美國格陵蘭島特使）會成為格陵蘭州州長，然後又開始拿我開玩笑。如果有人因此感到被冒犯，那我道歉。」

《時代》週刊網站稱，朗因其相關言論面臨批評，冰島民眾呼籲否決其提名。一份呼籲冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾拒絕朗出任大使的請願書目前已獲得近 4,000 個簽名。

該請願書寫道 : 「比利·朗——唐納德·川普提名的駐冰島大使——所說的這些話，或許只是半開玩笑，但對冰島以及冰島人民而言卻是侮辱。」請願書同時敦促美國提名另一個能對冰島和冰島人民表現出更多尊重的人選。

報導稱，在朗道歉前，冰島外交部已要求美方就其相關言論進行澄清。冰島外交部在聲明中表示 : 「外交部已聯繫美國駐冰島大使館，核實相關言論的真實性。」

自從再度入主白宮以來，川普顯露出強烈的「開疆拓土」野心。他曾放言將加拿大變為美國「第51個州」，稱將「奪回」巴拿馬運河控制權。近日，川普又盯著格陵蘭不放。

本月14日，美國與丹麥圍繞格陵蘭島舉行高層會晤卻未能彌合核心分歧。15 日，多個歐洲國家已確認向格陵蘭島派遣軍事人員。與此同時，白宮則表示，歐洲國家向格陵蘭派遣軍隊不會影響川普關於格陵蘭的決定。

