美「致命冬季風暴」災情頻傳 百萬戶斷電至少4死
美國中部和東部的大部分地區受冬季風暴影響，氣溫降至零下 20 多度，部份地區甚至來到零下 30 多度。據官員稱，極寒天氣已造成4人死亡。
強烈的冬季風暴席捲美國大部分地區，帶來雨夾雪、凍雨和降雪，氣溫驟降至零度以下，導致空中和公路交通癱瘓。樹枝和電線在冰雪的重壓下折斷，東南部數十萬戶家庭和企業斷電。美國國家氣象局表示，極寒天氣預計將持續到週一，隨後氣溫暫時不會回暖，這種情況可能會持續數日。
氣象局氣象學家艾莉森桑托雷利表示，「這場風暴的獨特之處在於它的影響範圍非常廣，從新墨西哥州、德克薩斯州一直到新英格蘭地區，影響範圍達2000英里。」
極寒天氣使得美國各地積雪超乎想像，就連紐約市的地鐵月台都出現積雪，NBC News的紐約記者就拍下這個奇景並PO文稱，「我的錯，我沒能預料到地鐵站內會下好幾英寸的雪。」
據 poweroutage.us 網站統計，全美共有 101萬8,477 用戶斷電。目前，田納西州、密西西比州和路易斯安那州停電情況最為嚴重。
而極端低溫也傳來不幸消息。德州奧斯汀26日發現一具屍體，急救人員稱，這名身份不明的人被發現昏迷在一家廢棄的加油站，並於當地時間早上6點27分被宣布死亡，初步推測可能死於體溫過低。堪薩斯州一名28歲的失蹤女子被發現死在一處樹林中，屍體上堆滿積雪，警方稱，目前看來，女子可能在失蹤沒多久後就因體溫過低而喪命。另外，據路易斯安那州衛生部門消息，當地也有2名男子因體溫過低死亡。
惡劣天氣也造成空中交通大亂。根據FlightAware統計，截至25日下午，美國境內、進出美國的航班已取消超過 1萬1800 架次，另有超過3500航班延誤。這是自新冠疫情爆發以來，航空公司航班取消數量最多的一次。
