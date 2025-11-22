美「華盛頓號」南海巡弋 維護區域穩定
記者潘紀加／綜合報導
「美國海軍學會新聞網」（USNI News）21日報導，「華盛頓號」（CVN 73）航艦打擊群已進入南海海域巡弋，藉由展現優勢海空戰力，維護區域穩定，並向區域對手傳達明確嚇阻訊號。
接替「尼米茲號」 維繫海空投射戰力
「華盛頓號」9日自南韓釜山出航，由「史摩爾斯號」（CG 62）巡洋艦，以及「米利爾斯號」（DDG 69）與「蕭普號」（DDG 86）驅逐艦護航，展現強大海空戰力；17日穿越呂宋海峽進入南海，接替在印太執行前進部署任務的航艦「尼米茲號」（CVN 68），承擔區域防衛任務。
「尼米茲號」上週參與美日菲「多邊海上合作行動」（MMCA）演訓，在西菲律賓海舉行跨國聯演，17日啟程返回美國加州聖地牙哥母港，由「華盛頓號」接替繼續維繫美軍海空投射戰力，加強監控周邊共軍機艦動態。
「薩爾沃號」打撈失事軍機 防中共竊密
報導另指出，「尼米茲號」所屬的MH-60R反潛直升機與F/A-18F戰機，10月26日在南海海域發生意外墜海後，美國海軍派遣救難艦「薩爾沃號」（USNS Salvor，T-ARS 52）進入南海，執行定位與打撈作業；而「華盛頓號」可望提供後勤支援，加速機體殘骸回收作業，藉此協助分析事故原因、防堵中共竊取機敏資訊。
美航艦「華盛頓號」（CVN 73）17日進入南海巡弋，接手維護區域穩定。圖為該艦先前在菲律賓海執勤。 （取自DVIDS網站）
美救難艦「薩爾沃號」赴南海打撈失事戰機與直升機，防洩密。圖為該艦先前執勤畫面。 （取自美國第7艦隊網站）
