美「華盛頓號」訪釜山 李在明上任後首次

美國海軍「華盛頓號」（CVN 73）航艦打擊群，5日抵達南韓釜山訪問，為南韓總統李在明就任以來，美軍航艦首度到訪，展現美韓堅定同盟關係，並向北韓傳遞明確嚇阻訊號。

鞏固聯合防衛態勢 嚇阻北韓

隸屬第5航艦打擊群的美航艦「華盛頓號」，在「史摩爾斯號」（CG 62）巡洋艦，以及「米利爾斯號」（DDG 69）與「蕭普號」（DDG 86）驅逐艦的護航下，5日到訪釜山軍港，進行後勤補給與備整。南韓海軍表示：「希望藉由第5航艦打擊群到訪，強化美韓海軍之間的交流與合作，並鞏固聯合防衛態勢。」

這是繼3月「卡爾文森號」（CVN 70）航艦打擊群到訪釜山後，美航艦再次到訪。「卡爾文森號」當時在周邊海域舉行美日韓海上聯演，引來平壤當局激烈反應，北韓領導人金正恩的胞妹金與正聲稱，正考慮採取措施升高「核相關活動」，做為回應。

此外，南韓國防情報本部5日指出，北韓持續提升及擴張核能力，且已做好準備，只要金正恩下令，便能隨時利用豐溪里核試場3號坑道進行核試驗，意圖迫使國際社會接受北韓擁核的事實。另有跡象顯示，北韓在俄國技術支持下，準備再次發射軍事偵察衛星。

