美「金州殺手」涉數十起謀殺性侵 栽在「GG僅小指頭大」

美國加州檢察官在新書中揭露，臭名昭著的「金州殺手」約瑟夫·詹姆斯·德安傑羅（Joseph James DeAngelo Jr.）之所以被確認為多起犯罪的兇手，關鍵在於其特殊的身體特徵「極小的生殖器」。沙加緬度地區檢察官何添（Thien Ho）在其新著《人民訴金州殺手》中詳細記載了這項決定性證據如何協助警方將多起案件連結到同一名犯罪者。

「金州殺手」2018 年落網時拍攝照片。（圖／翻攝 X「Sacramento Police Department」）

根據《紐約郵報》獨家取得的新書內容，德安傑羅因多起加州殘忍犯罪被逮捕後，警方懷疑他可能也是當時被稱為「東區強姦犯」的罪犯。何添在書中寫道，多名受害者在描述犯罪者時都提到其「生殖器異常小」的特徵，這成為關鍵的線索。

由於當時缺乏DNA證據將德安傑羅與「東區強姦犯」案件直接連結，何添表示：「我需要情況證據來證實他就是東區強姦犯的身分。我需要確認他生殖器的極小尺寸。」為此，警方和一名攝影師被指派在德安傑羅被拘留期間拍攝其生殖器照片作為證據。

何添在書中生動描述了取證過程中的困難，攝影師「跪下來拍攝，但幾次嘗試後感到挫折」。其中一名警官「舉起雙手表示無奈，大聲說『那裡什麼都沒有』」。警方向何添報告：「它比一角硬幣的圓周還小，長度只有你小指指尖那麼長。」

「我們獲得了所需的情況證據，以證實德安傑羅受害者證詞的真實性，」何添在書中寫道。這一特徵成為將多起犯罪案件連結到同一名犯罪者的關鍵因素。

1970至1980年代， 德安傑羅 在加州犯下近60起謀殺性侵案。（示意圖／pixabay）

據悉，1970至1980年代，德安傑羅在加州犯下至少12起謀殺案、超過45起性侵案、數百起入室竊盜案，直至2018年落網。經審訊，德安傑羅於2020年對26項罪名認罪，包括東區的多起攻擊事件。法院最終判處他多個連續無假釋可能的終身監禁。

德安傑羅的案件引起廣泛關注，部分原因是喜劇演員派頓·奧斯瓦特（Patton Oswalt）的已故妻子蜜雪兒·麥克納馬拉（Michelle McNamara）曾協助破案。這起案件也再次證明，即使是微小的身體特徵也可能成為識別連環犯罪者的關鍵證據。

