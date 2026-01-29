美「非動能效應小組」主導現代化作戰 年初對委建功

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defense One」28日報導，美國軍方已成立全新作戰單位「非動能效應小組」（Non-kinetic Effects Cell），旨在將網路戰、電戰和其他非破壞性手段，更廣泛地與前線作戰任務整合。

報導指出，美國聯合參謀部全球作戰副主任梅塞爾准將，28日出席聯邦參議院軍事委員會網路安全小組聽證會時，首度揭露該新單位的存在，表示該單位正在協助把網路作戰納入美軍日後執行特戰任務與行動的核心之一，最終目標是將「所有非動能手段整合、協調且同步到任何全球行動的計畫和執行中」。

梅塞爾解釋，所謂「非動能效應」是指在不使用武力或造成直接破壞下，影響、干擾敵方系統的軍事行動，例如網路戰、電戰以及認知作戰等；他強調，該小組的組建僅是美軍相關努力的一環，凸顯美軍持續強化在21世紀作戰並取勝的能力，以應對瞬息萬變的各式新興威脅。

一名熟悉內情的美方官員透露，在本月初美軍抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，「非動能效應小組」便攜手國家安全局（NSA）等情報機構組成危機行動團隊，提供地理定位、蒐集情資及監控訊號，幫助行動部隊順利完成任務。

美軍新單位「非動能效應小組」的工作目標，是將網路戰、電戰等非破壞性手段，納入作戰任務。圖為美軍資安訓練活動。（取自DVIDS網站）

梅塞爾出席聽證會，首度揭露「非動能效應小組」的建立和目標。（截自美聯邦參議院軍委會網站影片）