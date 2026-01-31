美「魟魚」艦載無人加油機 完成首次滑行測試

記者賴名倫／綜合報導

波音集團首架預量產型MQ-25A「魟魚」艦載無人加油機，已完成首次地面低速滑行測試，為後續升空試飛時程奠定關鍵基礎；其有望在2027年達初始作戰能力（IOC），成為航艦打擊戰力的先進生力軍。

進氣與排氣口 強化匿蹤特性

軍聞網站「The War Zone」報導，這架MQ-25A是在1月29日，位於密蘇里州聖路易斯廠區與伊利諾州中美機場（MidAmerica Airport）的波音測試設施進行地面滑行測試。美國海軍也派遣第23航空測評中隊（VX-23）、專責測試無人機的第24航空測評中隊（UX-24）參與實際操控，檢視該機自主系統執行地面滑行、飛行操縱面（Control Surfaces）測試等一系列標準程序，驗證該機系統成熟度與軟體可靠性。

與先前登上航艦「布希號」（CVN 77）參與甲板測試的原型機相比，預量產型MQ-25A在機首下方新增一組伸縮式感測器，推測內部裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器。此外，從波音公布的測試影片可見機背獨特的嵌入式進氣口，以及具備匿蹤特性的梯形排氣口，顯示該機除空中加油用途外，亦可執行情監偵任務。

近期可望首飛 明年達IOC

報導指出，儘管預量產型MQ-25A的首飛時程，從原定的2025年延至今年，但波音表示近期內可望展開首飛，也預計優先交付首批9架預量產型，其中5架用於結構疲勞與靜態測試。

美國海軍規劃採購76架MQ-25A，預計於2027年達IOC，並陸續編入各支航艦航空聯隊（CVW）擔負空中加油，減輕F/A-18E/F機隊任務負擔，藉此提升航空兵力打擊能量、肆應高強度戰場環境。

首架預量產型MQ-25A艦載無人加油機，近日在波音測試基地完成首次地面低速滑行測試。（截自波音集團影片）

MQ-25A機尾排氣管為梯形結構，有助降低遭偵測機率、提升匿蹤性能。（截自波音集團影片）

預量產型MQ-25A機首下方裝有球狀感測器，推測裝有光電／紅外線（EO/IR）感測器，可執行情監偵任務。（截自波音集團影片）

MQ-25A未來將加入航艦航空聯隊，提升機隊航程距離與打擊能量。圖為原型機先前登上「布希號」參與測試。（取自DVIDS網站）