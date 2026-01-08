《 美「麗」選「喆」》助弱勢 麗喆中小學捐贈聖誕慈善募款 145 餘萬元

《圖說》麗喆中小學聖誕慈善募款 145 餘萬元全數捐贈弱勢。

【民眾網諸葛志一台中報導】臺中市麗喆雙語中小學暨幼兒園於 8 日舉行《 美「麗」選「喆」•圓滿前行》聖誕慈善募款捐贈儀式，全校師生與家長於2025年聖誕節齊心投入公益行動募得的善款，總共 145 萬餘元全數捐贈弱勢，將愛心與關懷傳遞至社會各個角落，捐贈典禮場面熱烈，溫馨感人。

捐贈儀式中，與會來賓一同欣賞由麗喆孩子所組成的百人樂團精彩演出「伊是咱的寶貝」，小朋友們以純熟且真摯的演奏，為現場帶來動人心弦的音樂饗宴，氣氛溫馨感人。

捐贈儀式由麗喆中小學校長蕭百凱與副校長陳瓊珠代表學校主持，包括臺中市西屯區區長鄭錫禧、西屯區慈善會理事長吳賢龍，以及國安國小、福科國中、后里國中、豐田國小、水美國小、大雅國小等受贈學校代表，對麗喆長期深耕公益、落實品格教育與關懷弱勢的用心，皆表達高度肯定與讚揚。

麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動，除固定捐助臺中市西屯區慈善會急難救助專戶，並持續發揚對弱勢學生的關懷精神，捐贈博幼基金會外，同時關懷鄰近學校，提供福科國中與國安國小作為學生獎助學金之用。

《圖說》麗喆學生親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包，親身體驗助人為樂的真諦。

今年更進一步擴大捐贈範圍，將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為該校特殊學生獎助學金，協助孩子安心向學。除此之外，亦關懷極度需要協助的族群，捐助向上社會福利基金會，將善款送達院內院童，傳遞溫暖與希望。其餘善款則全數捐助學校周邊17個里之清寒及身心障礙居民，充分展現麗喆親師生共同關懷在地及回饋社會的博愛精神。

麗喆透過學生親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包的實際行動，讓孩子親身體驗助人為樂的真諦，培養關懷弱勢的責任感，並引導學生從小養成付出關懷、傳遞愛與奉獻的品格。在這份穩定而真誠的陪伴中，里民與孩子彼此扶持，一步一腳印，共同朝向圓滿前行的目標。