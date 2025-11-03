美「2班制20小時趕工F-16V」？ 被諷：可能嗎？

我國向美採購66架F-16V首架機於今年3月底在南卡羅來納州的格林維爾市生產線廠區出廠，但尚未交予我國。（摘自南卡提蒙斯眾議員臉書）

F-16V零交機爆熱議。國防部報告指，軍事投資類對美軍購案共25案，進度延宕計有AGM-154C飛彈、F-16V戰機、MK-48重型魚雷等3案。且美方現已加2班在趕工，目前有50架戰機在線上生產，今年年底預訂完成10架，並進行飛行測試。網友質疑，美國有可能幫台灣加班？

F-16V BLK70戰機交機質疑不斷，國防部交立院報告指出，共編列新台幣2472億2883萬元，自109年至115年向美採購66架戰機；原規劃於115年全數飛返；惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時，全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

國防部今(3)日上午在國防委員會提到，對美軍購案延宕目前約有82億美元，大約不到新台幣300億元，其中包括「AGM-154C飛彈」約1.1億美元、「F-16V BLK70戰機」約80億美元、「MK-48重型魚雷」約1.7億等。國防部透露，F-16V戰機於113年1季，就緩付了，美方現已加2班在趕工，目前有50架戰機在線上生產，今年年底預訂完成10架，並進行飛行測試。至於66架能否在明年底完成不敢說，但至少明年會有戰機交運，一定看得到。

但4.9萬追蹤的粉專「觸極者」發文質疑：美國人每天20小時兩班制趕工？台積電赴美設的晶圓廠，三班制24小時不能停，結果夜班、大夜美國人不願意幹，還得從台灣挖工程師去值班的事，才過幾年就忘了？「你覺得美國軍火商有可能一天20小時加班趕工嗎？」

網友表示「當年政府購買F-5E，跟美國商議除了引擎、航電等系統由美國供應，機身在台灣製造，讓航發有了製造超音速戰機的經驗，後來才有AT3、經國號戰機的誕生，後續F-5E要更換機身縱樑才能在航發自行處理，美國既然要軍售又做不出來，還不如把一部分留在台灣做」、「說個笑話，歐美人加班」、「已經趕工6年了」！

