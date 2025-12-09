政治中心／綜合報導

美國2026國防授權法，要求在明年三月以前，要和台灣啟動無人系統的聯合開發與生產計畫，事實上台灣也高度重視無人載具，海軍發出公告，徵求"自殺無人艇"，要強化不對稱作戰能量，台船研發的"奮進魔鬼號"就曾公開秀戰力，包括發射魚雷與自殺攻擊都順利命中目標。

紐西蘭軍方公布上個月軍艦通過台海的照片，遠方同框的，正是我國成功級巡防艦，紐國軍艦這一路遭7艘中國軍艦跟監，外界解讀我軍是為紐軍護航。不過對抗中國侵擾，戰力還得不斷強化。

廣告 廣告

海軍發出公告，徵求"自殺無人艇"，盼強化不對稱作戰能量，我國持續發展無人載具，台船就曾公開秀戰力。

美"2026國防授權法" 納入美台無人機合作計畫

台灣強化無人載具生產與研發。（圖／民視新聞）鎖定前方敵軍，"奮進魔鬼魚號"發射魚雷，精準命中目標，攻擊後繼續往前，躲避火力掃射後，直接撞上敵艦，完成自殺式攻擊。

軍事觀察家紀東昀：「台灣的無人艇艇的發展，主要以自殺無人艇為主，在未來可以讓解放軍它的登陸船團，面臨多重的打擊，包含了反艦飛彈或者是各型，像海馬式還有海火炮多管火箭，這一類的打擊之外，另外也加上了自殺無人艇的攻擊。」

美"2026國防授權法" 納入美台無人機合作計畫

美國2026國防授權法案，將與台灣一同啟動無人系統生產與研發。（圖／民視新聞）無人載具已成現代戰場顯學，美方也高度重視，2026國防授權法案提及，要求在明年三月一號前，與台灣啟動無人系統，以及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，同時授權最高10億美元軍援，用於推進台灣安全合作倡議，對於法案內容綠營立委樂觀看待。

立委（民）沈伯洋：「我們還是正面看待這樣的一個法案，因為這個畢竟是，對我們台灣一個重要的援助，字句的更動有時候不一定是代表說，這些東西不存在，而是說今天字句的更動可能避免敏感，或者說避免被做文章等等之類。」

從無人載具開發到聯合演訓，台美持續強化軍事合作，應對中國軍事擴張。

原文出處：美"2026國防授權法" 納入美台無人機合作計畫

更多民視新聞報導

立院再卡關！院版《財劃法》又不上議程 李慧芝：非常遺憾

民進黨新竹市長人選浮出水面？傳由「他」出戰

陳玉珍提「助理費除罪化」拒撤案 黃捷不齒藍委1行為：慣老闆

