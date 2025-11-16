美「AI摯友」惹議！ 24H監聽恐有資安問題

美國紐約街頭處處可見的一個廣告，近期引起公憤，它是一個穿戴式AI裝置的廣告，還號稱可以成為你的「AI摯友」，因為它可以24小時不間斷地聽你抱怨，但是這樣的全天候監聽，也引來爭議，痛批產品是在消費孤獨，還可能遇上資安問題。

美國一個穿戴式AI裝置「AI摯友」，近期在紐約街頭引起爭議。（示意圖，與本文無關／達志影像美聯社）

這款「AI摯友」穿戴式裝置的運作方式是全天候聆聽使用者的生活，並透過應用程式內的訊息給予回應。當使用者不小心將醬料滴到胸前的裝置並向它道歉時，裝置還會有所回應。根據美國CNN記者的描述，這款AI裝置能夠監聽使用者看電影、通勤和日常對話的內容，使用者也可以直接與它交談。

廣告 廣告

在紐約街頭，這款產品的廣告隨處可見，但許多廣告牌被憤怒的民眾塗鴉，有人甚至在廣告上畫上「惡魔的角」。美國CNN記者表示，這些塗鴉大多反映了人們對AI隱私以及人類連結需求的擔憂。一位紐約民眾認為這款AI摯友聽起來有點詭異，感覺也不能完全信任。

面對公眾對隱私和安全問題的質疑，Friend公司創辦人兼執行長希夫曼回應表示，資安問題是公司開發過程中最重視的一環，並強調裝置的錄音都有加密保護。希夫曼認為人際關係是生命中最有趣和最深刻的部分，他真的相信AI摯友是一種新型的數位生命。

CNN記者實際體驗後表示，雖然使用得越多可能會養成習慣，但感覺需要花費很大的力氣去思考要聊什麼、如何繼續對話，因為使用者是在和一個AI說話，而不是另一個人。希夫曼也強調，AI摯友的開發並不是要替代人類，而是希望成為一種新型的連結，提供陪伴。

更多 TVBS 報導

美政府關門中FAA下令再砍航班！下週恐減10% 川普施壓促復工

川普愛黃金！南韓將贈「特製金冠+無窮花大勳章」表誠意

再揭「臺灣之盾」構想 總統:仿美以鐵穹＋金穹

Meta偷聽用戶對話推廣告？IG高層稱太太也問過：我發誓沒有

