美10月關稅收入飆升至342億美元 川普政府就怕最高法院喊停

美國財政部最新數據顯示，2025年10月單月關稅收入飆升至342億美元，創下歷史新高，2026財政年度開局僅一個月已累計徵收416億美元關稅。隨著關稅收入大幅成長，白宮正密切關注美國聯邦最高法院即將針對川普政府「大規模關稅權力」所做的裁決，此案結果可能直接影響川普第二任期貿易政策的執行空間。



根據美國財政部「海關及特定消費稅」月報，剛結束的2025財政年度（2024年10月至2025年9月）全年關稅總收入達2,152億美元，已大幅超越過去紀錄。自川普今年4月宣布「解放日」（Liberation Day）全面關稅政策後，單月關稅收入呈現跳躍式成長：



‧2025年5月：239億美元

‧2025年6月：280億美元

‧2025年7月：290億美元

‧2025年8月至9月合計：626億美元

10月單月更一舉衝上342億美元，顯示關稅力度持續加碼。

川普要用關稅收入發2000美元補助金

美國進口商依法須向聯邦政府繳納這些進口關稅，但多數企業會將額外成本轉嫁至售價，最終由美國消費者承擔。隨著生活成本上升，國內對物價負擔的批評聲浪日益加大，川普政府近期已陸續取消或暫緩部分品項關稅，試圖緩解民生物價壓力。

儘管如此，川普仍堅定主張，強硬關稅是矯正長年不公平全球貿易的必要手段，並強調這是其整體經濟策略的核心。川普多次公開表示，關稅帶來的高額收入將用於直接回饋美國中低收入家庭，具體方案為每戶發放一次性2000美元補助金。

最高法院判決決定關稅政策是否延續

美國貿易代表葛瑞爾（Jamieson Greer）11月23日接受媒體訪問時表示，這筆預計一次性發放的2000美元家庭補助金「不會造成通膨壓力」，也不構成長期性福利計畫。他強調：「這只是把關稅收入直接還給美國家庭的紓困措施，不會改變總體經濟走向。」葛瑞爾並指出，多數美國家庭將樂見這筆補助金入帳，但整體經濟影響有限。

目前聯邦最高法院正在審理的關鍵案件，焦点在於總統是否能在未經國會明確授權的情況下，單方面對大範圍進口商品加徵關稅。若最高法院裁定限制總統權力，川普政府現行關稅政策可能面臨大幅調整，甚至部分已徵收關稅有被追回的風險。

