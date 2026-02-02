美101空降師首搭「魚鷹」演訓 驗證快速投射戰力

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》1月28日報導，美國陸軍第101空降師近期在「致命之鷹26.1」（Operation Lethal Eagle 26.1）演訓期間，首度搭配陸戰隊MV-22B「魚鷹」操作空中突擊課目，可望累積操作經驗，為日後換裝新型的MV-75傾斜旋翼機提供重要基礎。

第3機動旅擔綱演訓 累積MV-75換裝經驗

「致命之鷹」係第101空降師在駐地肯塔基州坎貝爾堡的年度演訓活動之一，此次演訓由該師第3機動旅級戰鬥部隊（3rd MBCT）擔綱，並首度納入美陸戰隊第774中型傾斜旋翼機中隊（VMM 774）「魚鷹」傾斜旋翼機協同參演，用以累積指參單位任務規劃、行動準則與操作經驗，讓該師未來接裝新一代「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）MV-75時，能迅速掌握運用要領、發揚傾斜旋翼機性能優勢。

報導指出，「致命之鷹26.1」兩大主軸分別是精進步兵基礎戰技，以及運用傾斜旋翼機搭配演訓、累積操作經驗。首次搭乘「魚鷹」的101師官兵說，與該師現有擔負空中突擊任務的CH-47「契努克」或UH-60M「黑鷹」相比，傾斜旋翼機具備「難以置信的速度與航程」，堪稱「空中突擊2.0」，未來更可望結合M7突擊步槍、新型夜視鏡、「步兵班用車輛」（ISV）等，發揚新興空中突擊戰力。而101師也計畫未來將廣泛邀請友軍單位搭配，持續將「魚鷹」納入各項主要演訓，直到接裝MV-75為止。

加速量產 有望提前換裝

雖然MV-75機體尺寸略小於「魚鷹」，但其在擁有與「黑鷹」相仿酬載的同時，大幅提升巡航時速至514公里、航程至1480公里。此前，美陸軍已宣布第101空降師將成首支裝備MV-75部隊，儘管原定於2028年接裝首架機體，因製造商貝爾公司研發進度大幅超前約30個月，加上美陸軍迫切希望加速量產，因此也有望提前交付時程，成為未來快速投射新生力軍。

美第101空降師近日在「致命之鷹26.1」演訓中，首度運用「魚鷹」傾斜旋翼機演練空中突擊課目。（取自DVIDS網站）

第101空降師將規劃與「魚鷹」擴大搭配演訓，讓官兵熟悉傾斜旋翼機的高速機動性與投射效能。圖為此次參演的陸戰隊第774中型傾斜旋翼機中隊所屬同型機。（取自DVIDS網站）

第101空降師長期使用CH-47與UH-60直升機作為運輸載具，未來可望透過「致命之鷹26.1」等演訓，熟悉傾斜旋翼機的性能特性、行動準則與操作經驗。（取自DVIDS網站）

具備先進性能的MV-75，未來將優先交付第101空降師，大幅提升快速投射戰力。（取自貝爾集團網站）