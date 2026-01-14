美11座國家公園門票「漲價」 外國遊客要加收100美元

今年起到美國各大國家公園遊覽要多付錢了！美國總統川普下令，11座最受歡迎的國家公園從今年起，除了門票外，還要向外國遊客加收費用。這讓美國旅遊業者相當擔憂，認為提高價格反而會嚇跑遊客。

色彩斑斕、氣勢壯闊的美國大峽谷，被譽為世界七大自然奇景，吸引大批遊客觀光，但未來想看到它的美景，得要花上更多費用。美國內政部宣布從今年起，外國遊客前往大峽谷跟黃石公園等11座最受歡迎的國家公園，必須讓外國遊客也承擔國家公園的維護開銷多付錢，須額外支付100美元，約3160元台幣；而國家公園年票價格，則調漲至7900元。相比之下，美國公民跟永久居民的年票只需1/3的價格2530元。

美國大峽谷被譽為世界七大自然奇景。圖／CNN

據統計，美國全國63座國家公園，在2024年接待了3.3億人次的遊客，川普政府這項「美國優先」政策，到底會影響外國遊客還是美國業者，還有待觀察。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／陳俊宇

