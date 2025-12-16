美11月失業率寫4年來新高！美股道瓊跌302點、台積電ADR跌0.3%

美股17日收盤大多下挫，道瓊工業指數下跌302.30點。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國政府17日公布的就業報告優於預期，但美國11月失業率升至2021年以來新高，拖累美國股市表現，美股16日收盤大多下挫，道瓊工業指數下跌302.30點、0.62%，標準普爾500指數跌0.24%，那斯達克指數上漲0.23%，費城半導體指數跌0.46%，台積電ADR跌0.30%，收在286.87美元。

綜合外媒報導，根據美國勞工統計局數據，11月非農就業人數增加6.4萬人，道瓊斯的經濟學家先前預測，同期非農就業人數將增加4.5萬人，數據優於預期，也扭轉10月就業機會大幅減少10.5萬人的疲弱狀況。11月失業率也上升至4.6%，高於預測的4.5%，創4年來新高，引發投資人對美國經濟狀況的擔憂。

廣告 廣告

最新美國就業數據公布後，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預計下個月降息的可能性為24%。美國原油價格17日也承壓，跌至2021年初以來的低點，能源股也隨之下跌，石油巨頭埃克森美孚的股價和雪佛龍均下跌超過2%。大型股方面，輝達上漲0.81%，微軟上漲0.33%，蘋果上漲0.18%，特斯拉大漲3.07%，創下近一年新高。

美股16日收盤，道瓊工業指數下跌302.30點或0.62%，收報48114.26點。標普500指數下挫16.25點或0.24%，收在6800.26點。以科技股為主的那斯達克指數小漲54.05點或0.23%，收在23111.46點。費城半導體指數挫跌31.97點或0.46%，收在6958.44點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》長下影線來了 AI全退燒？台股跳空跌破10日線

00919重倉三大金控、年化配息連11季破10%！法人評析一次看