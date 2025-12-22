美11月消費者物價指數報告亮眼 鮑爾：「謹慎與懷疑眼光」檢視政府關閉時期數字

美國勞工統計局（BLS）於2025年12月18日發布11月消費者物價指數（CPI）報告，顯示整體CPI年增率降至2.7%，低於經濟學家預期的3.1%。該報告因聯邦政府關門導致10月數據缺失而呈現特殊格式，缺乏標準的單月變化數據，僅提供從9月至11月的雙月變化為0.2%（季節調整後）。



報告指出，由於2025年聯邦政府長達43天的關門，10月CPI數據完全取消，且11月數據收集僅從11月14日恢復，導致部分類別無法計算單月漲幅。勞工統計局表示，無法追溯收集10月調查數據，但對某些使用非調查來源的指數進行了調整。

近三個月核心通膨年化僅為1.6%

核心CPI（排除食品與能源）年成長率為2.6%，亦低於預期，並為2021年3月以來最低水準。雙月核心CPI漲幅為0.2%，平均月增約0.1%。

白宮國家經濟會議（NEC）主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）在接受福斯商業頻道採訪時，對該報告給予高度評價。他稱之為「絕對是重磅且令人振奮的報告」（absolute blockbuster report），並表示在數據發布前，白宮參考了彭博社上的61份經濟學家預測，實際結果優於所有預測。

哈塞特強調短期通膨趨勢，指出若將最近三個月核心通膨年化僅為1.6%。他將此歸因於政府政策在提升總供給與壓低物價方面的成效，並提到美國經濟目前呈現高成長態勢，類似川普第一任期時的3%成長率與1%通膨率。

哈塞特進一步表示：「我們擁有高成長，如果你看上一季，核心通膨僅1.6%，這正是理想水準。」他同時比較當前情況與川普第一任期相似，並補充：「我不是說現在就要宣布抗通膨勝利，但這確實是一份驚人優秀的CPI報告。」

消費者仍面臨部分物價壓力

儘管整體數據顯示通膨放緩，報告仍反映消費者面臨的部分物價壓力。食品指數年增2.6%，其中在家食品漲幅1.9%。能源指數年增4.2%，住房、交通等類別支出亦高於去年同期。住房成本在雙月間僅漲0.2%，但部分經濟學家質疑此數據的可靠性，因為住房占核心CPI比重超過40%，先前月均漲幅約0.3%。

經濟學家對此報告持謹慎態度，多數指出數據受政府關門影響而「噪音較大」（noisy），並預期12月數據可能出現反彈。聯準會主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）先前表示，將以「謹慎與懷疑眼光」審視受關門影響的經濟數據。

