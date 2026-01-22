美11月PCE數據揭曉 年增2.8%高於聯準會目標考驗降息決策

美國政府星期四公布最新經濟數據，美國聯準會最重視的通膨指標、核心個人消費支出物價指數在2025年11月相對穩定，不過仍然高於聯準會的目標，聯準會官員正在考慮何時再次降息。（請聽AI報導。）

根據法新社報導，美國商務部表示，核心個人消費支出物價指數PCE在2025年11月年增2.8%，高於10月的2.7%，與前一個月相比，10月與11月的PCE指數月增率皆為0.2%，消費者支出保持強勁，10月與11月分別都月增0.5%。

受到2025年底美國政府長時間關門影響，數據延遲發布，報告中同時包含10月與11月兩個月的數據，由於聯準會下週即將召開決策會議，這份數據受到關注。

聯準會2025年已連續3次降息，將利率區間下調至3.50%到3.75%之間，市場普遍預期聯準會1月將維持利率不變，而聯準會在調整基準利率時必須在通膨風險與就業市場健康之間取得平衡，目前的PCE物價指數仍高於聯準會2.0%的長期目標。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。