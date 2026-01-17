美11歲童不爽Switch被沒收 凌晨潛入臥室「槍殺養父」

美國賓州佩里郡（Perry County）日前發生一起駭人聽聞的倫常慘劇。（示意圖／Pixabay）





美國賓州佩里郡（Perry County）日前發生一起駭人聽聞的倫常慘劇。一名剛滿11歲的少年克萊頓（Clayton Dietz），疑似因不滿遊戲機「任天堂Switch」被沒收，竟在生日當晚趁父母熟睡後，偷取鑰匙打開槍櫃，近距離朝42歲養父道格拉斯（Douglas Dietz）頭部開槍。

慶生會後變調 養母驚見「血染床單」

綜合外媒報導，1月13日案發當天正是少年的11歲生日。當晚全家人還聚在一起為他唱生日快樂歌慶祝，隨後父母因少年表現問題，決定暫時沒收其Switch遊戲機，並要求他早點上床睡覺。

凌晨3時許，屋內傳來一聲槍響將養母吉莉安（Jillian Dietz）驚醒。她起初在黑暗中聽到疑似「水滴聲」，開燈視察後驚恐發現，躺在身旁的丈夫頭部中彈、鮮血直流，而所謂的水滴聲竟是鮮血滴落的聲音。此時，少年站在床邊大喊：「爸爸死了！是我殺了爸爸！」

預謀取槍裝彈 坦言當下「非常憤怒」

警方調查指出，少年與養父母於2018年建立收養關係。他在偵訊時坦承，案發前他先從父親抽屜偷走保險櫃鑰匙，原本想拿回遊戲機，但在發現裡面的轉輪手槍後，竟自行裝填子彈，並走到父親床邊扣動扳機。

面對警方詢問，少年直言當時心中只有憤怒，完全沒有思考後果。法院文件顯示，少年的房間與父母主臥室僅隔著一個更衣間，這讓他能輕易在深夜潛入行兇。

少年犯法辦 不准保釋

這起因電玩引發的弒父案震驚當地社會。由於案情涉及預謀且手段殘忍，法官裁定少年不得保釋，目前關押於佩里郡監獄。原本溫馨的生日會最終以鮮血收場，令當地社區對青少年犯罪及家中槍枝管理問題再次引發激烈討論。

