美12月降息機率增 專家估台灣央行利率續凍

▲美國聯準會12月是否再降息引關注，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日預估，再降息1碼可能性高，明年至少降3碼，台灣央行至明年第1季利率都不會動。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）12月還會降息嗎？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日預估，在勞動市場及消費信心趨疲之下，再降息1碼可能性提高，明（2026）年可能再降息至少3碼，甚至隨著領頭鴿的聯準會新主任上任，降息幅度不排除超過預期，至少再降息3碼。至於台灣央行12月18日也將召開理監事會議，他預估，至明年第1季，央行將保持觀望，不會做出降息決定，房市管控也不會有明顯放寬。

林啟超指出，邁入2026年，全球金融市場高度關注3大核心議題，包括降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。他形容，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳3年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力。

他認為，各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。特別是美國將迎來期中選舉，並慶祝建國250週年，美國總統川普的政策攻防將直接影響資本市場。而美國聯準會預計在2026年5月迎來新主席，更對全球資金流動有關鍵性的影響。

在利率方面，在缺乏數據下，今年12月美國聯準會降息或不降息都有所本，但林啟超提醒，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除「坐3望2」的可能。整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

至於台灣，林啟超預期，今年12月至明年第1季台灣央行對降息會先保持觀望，不會做出降息決定，房市管控方面，雖然房屋移轉棟數創疫情以來新低，跌超過3成，但房價並沒有太明顯下滑，預估央行不會這麼快結束房市管控，可能只會有1、2項的鬆綁，不會有太明顯放寬。

