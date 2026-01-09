美12月非農就業報告穩定！美股主要指數齊漲

▲美股9日開盤後各主要指數齊聲上漲，但是幅度不大，投資人持續消化最新公布的就業數據，觀望聯準會決策，另外也在等待美國最高法院可能就川普關稅作出的裁決。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股9日開盤後各主要指數齊聲上漲，但是幅度不大，投資人持續消化最新公布的就業數據，觀望聯準會決策，另外也在等待美國最高法院可能就川普關稅作出的裁決。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲96.73點，或0.21％；標普500指數上漲19.17點，或0.28％；那斯達克指數上漲50.613點，或0.22％；費城半導體指數上漲122.22點，或1.64％。

根據《CNBC》報導，美國勞工部公布去年12月非農就業報告，非農就業人口增加5萬人，低於經濟學家預期的7.3萬人，不過去年12月失業率為4.4％，優於市場預期的4.5％，也比去年11月的失業率4.6％要好。整體來說，這份就業報告不算強勁，但也不算糟糕，交易員們或會將此視為經濟可望進一步好轉的訊號。

分析師舒爾茨（Jeff Schulze）表示，「12月的就業報告，是政府停擺結束後，首次能夠較為完整地觀察勞動市場的數據，但由於數據表現好壞參半，並未能清楚反映勞動市場的實際狀況」。

舒爾茨指出，「這樣的結果應會讓聯準會暫時按兵不動，不過決策委員會仍將密切留意是否出現勞動市場進一步走弱的跡象」。

另一方面，市場正在等待美國最高法院就川普關稅的合法性做出裁決，裁決結果可能會帶來重大影響，不過，最高法院並未確認會在週五做出裁決，且裁決也可能迴避對於川普關稅的合法性做出判斷，不確定性仍高。

富國銀行（Wells Fargo）首席股票策略師權五成（Ohsung Kwon）表示，「企業目前對關稅走向採取觀望態度，尚未開始補庫存。我認為在結果明朗之後，企業可能會重新開始補庫存，這或將帶動新一波製造業循環的啟動」。

