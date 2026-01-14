美12月CPI低於預期 為何要看到Fed一月降息機會更難了？

美國勞工部勞工統計局（BLS）周二（13日）釋出去年 12 月份物價（CPI）數據，月增 0.3%，年增 2.7%；剔除波動較大的食品、能源價格，12 月核心消費者物價指數（CPI）月增 0.2%、年增 2.6%，創了近五年來最低點，雙雙低於預期。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 美國勞工部勞工統計局（BLS）周二（13日）釋出去年 12 月份物價（CPI）數據，月增 0.3%，年增 2.7%；剔除波動較大的食品、能源價格，12 月核心消費者物價指數（CPI）月增 0.2%、年增 2.6%，創了近五年來最低點，雙雙低於預期。

市場人士認為，最新的 CPI 報告對美國物價壓力正緩和提供了更確切的信號，但仍不足以推動聯準會在本月降息。

美國住房成本壓力遲遲難以消退

摩根士丹利財富管理的首席經濟策略師 Ellen Zentner 表示，「我們以前也見過類似情況——通膨並沒有重新升溫，但仍高於目標水準。關稅的傳導仍有限，但（居民）住房能力並未改善。今天的通膨報告沒有為聯準會提供一月份降息所需的條件。」

觀察各類數據，車價有助於壓低 12 月份核心通膨，該月二手車價格較上個月跌 1.1%，新車價格持平。家庭用品價格跌 0.5%，也抑制了核心物價，車輛維修成本創紀錄最大降幅。然而，多個類別仍「亮起紅燈」。家庭食品（雜貨）價格較前一月漲 0.7%，休閒娛樂價格較上季跳升 1.2%，房屋保險成本較前一月漲 1%，年增 8.2%，後兩項漲幅也創紀錄。

勞工統計局表示，住房成本是整體 CPI 季增的最大因素，12 月該類別季增 0.4%，為四個月以來最大增幅。剔除住房後，核心 CPI 僅成長 0.1%。

有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）首席經濟記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）評論指出，12 月份 CPI 報告不太可能改變聯準會的觀望姿態，「要恢復降息，聯準會官員可能要看到新的證據，表明就業市場狀況正在走弱、或物價壓力消退中。而後者可能需要至少再幾個月的數字才能獲得證實。」

美國 CPI、核心 CPI 指數皆創自 2021 年 4 月以來新低。 圖：MacroMicro

政治力削弱聯準會「獨立性」？

今日亞洲市場，美元早盤交易走強，接近一個月高點。衡量美元兌六種貨幣強弱的美元指數（DXY）周二收在 99.18、漲 0.3%，收復了周一的跌幅。這反映了美國 CPI 數據基本上符合預期，增強了市場對 Fed 本月稍後將維持利率不變的預期，儘管白宮施加了前所未有的降息壓力。

此前，美國總統川普威脅要對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提起刑事訴訟，遭外界質疑此將削弱 Fed 的獨立性。前任聯準會主席葉倫（Jenet Yellen）、柏南克（Ben Bernanke）和葛林斯潘（Alan Greenspan），及前財長蓋特納（Timothy Geithner）、路傑克（Jack Lew）、鮑爾森（Henry Paulson）與魯賓（Robert Rubin）共同簽署聲明譴責美國司法部的做法，全球各國央行總裁和華爾街頂級銀行的執行長也紛紛聲援。

美國銀行（BofA）示警，司法部對於鮑爾「翻修門」一案的證詞展開刑事調查，帶給了美國貨幣政策新的風險，儘管市場迄今對此消息反應平淡。美銀的美國經濟學家阿迪亞．巴韋（Aditya Bhave）稱，「市場忽略了這些消息」，30 年期美債殖利率僅漲約 2 個基點，該銀行表示，這種舉動通常表達「對聯準會獨立性的擔憂」。

巴韋警告，從鮑爾對近期措辭強硬來看，「似乎增加了投資人的認知，他在五月主席卸任後，持續擔任聯準會理事的可能性」，這項調查也可能「激勵 FOMC 的鷹派」，這將使下一任主席（預期更加鴿派）更難提出完全基於數據的降息措施。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在第四季財報會議後受訪指出，任何削弱央行獨立性的做法「都不是好主意」。當聯準會受政治干預，將導致通膨和利率上升，這與川普所要的降低利率目標背道而馳。幾個月來，他一直在公開或私下向川普表達捍衛鮑爾和聯準會免受政治干預。

「我想說，我並非贊同聯準會的所有舉措，但我非常尊重鮑爾這個人，」戴蒙表示，他的言論向市場和川普重申，華爾街高層領導人可能會在公開場合支持央行的獨立性，無論他們私下是否同意央行目前的利率政策。

