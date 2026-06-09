美1260H清單大擴張！188中企AI、生技龍頭全中槍 藥明康德強硬開火反擊

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觀察人士指出，這標誌著中國企業全球化進程的一個結構性轉變競爭不再僅限於市場與技術層面，也延伸至規則解釋權與制度運作能力。 圖:翻攝自鳳凰網

[Newtalk新聞] 今（9）日，美國國防部更新「1260H 清單」，納入約 80 家中國企業集團及近 188 個關聯實體。此次名單涵蓋範圍進一步擴大，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、京東方，以及藥明康德、長江儲存、長鑫儲存等多家中國關鍵科技與製造企業。

面對被列入名單，藥明康德隨即發布措辭強硬聲明，強調公司遭到「錯誤認定」，並表示將採取一切必要措施維護自身合法權益。這一反應迅速引發市場關注，也再次將中美圍繞企業合規與國家安全的博弈推向檯面。

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此次事件之所以受到放大解讀，並不僅在於企業本身的抗議立場，而在於它延續了一條已逐漸成形的應對路徑：中國企業正更積極透過美國司法體系挑戰行政認定。

回顧過去五年，這種「法律反制模式」已在多起案例中反覆出現。2021 年，小米在被列入類似清單後提起訴訟，最終獲得聯邦法院初步禁制令並成功移出名單。此後，中微公司兩度進出名單並最終被移除，也展現出企業與監管機構之間反覆拉鋸的特徵。

2021 年，小米在被列入類似清單後提起訴訟，最終獲得聯邦法院初步禁制令並成功移出名單。 翻攝自AASTOCKS

而在光學雷達領域，禾賽科技則持續透過訴訟挑戰認定標準，儘管一審敗訴，但仍在上訴程序中推進案件，使爭議從「企業是否涉軍用」延伸至「認定規則是否合理」。

分析人士指出，若將上述案例串聯觀察，可以看到一個清晰趨勢：美國持續擴張「1260H 清單」的適用範圍，而中國企業則逐步學會運用美國法律制度本身進行反制與自我保護。

值得注意的是，本次名單的產業結構變化亦被視為重要訊號。早期清單主要集中於軍工、航太與通訊設備，隨後擴展至無人機、電池與新能源汽車，而在 2026 年，則明顯延伸至人工智慧、生技醫療與先進製造等領域。

在生命科學方面，除藥明康德外，諾禾致源及華大基因等企業也被外界視為美方關注生技產業鏈的重要指標，顯示監管視角正由單一企業擴展至整體產業生態。

從政策工具性質來看，「1260H 清單」原本定位為美國國防部內部採購限制機制，針對所謂「中國軍事相關企業」。然而隨著適用範圍持續擴張，其與中國最具國際競爭力產業的重合度逐步提高，使其在實務上不僅具有安全屬性，也逐漸產生產業競爭影響。

從政策工具性質來看，「1260H 清單」原本定位為美國國防部內部採購限制機制，針對所謂「中國軍事相關企業」。然 圖：翻攝自 X《 彩云香江》

與美國商務部「實體清單」不同，「1260H 清單」並不立即切斷所有商業往來，但會逐步限制國防採購與供應鏈合作，形成帶有時間延遲的約束機制。因此，企業被列入後的第一時間反應，往往成為後續風險管理關鍵。

從過往經驗來看，成功案例通常具備高度一致性：迅速發聲否認、啟動法律程序、並同步展開與監管機構溝通。這類策略的核心在於時間管理與司法審查窗口的爭取。

隨著案例累積，一種新的企業能力正在形成從過去依賴商業談判與政策協調，轉向熟悉美國行政法與司法審查體系的「制度內博弈」。從小米到中微公司，再到禾賽科技與藥明康德，中國企業在不同產業中逐步累積相似經驗：利用法律程序挑戰行政認定邏輯，而非僅停留在事實否認層面。

觀察人士指出，這標誌著中國企業全球化進程的一個結構性轉變競爭不再僅限於市場與技術層面，也延伸至規則解釋權與制度運作能力。

在未來，「1260H 清單」預計仍將持續擴張，而圍繞其產生的法律與產業博弈也將進一步深化。對企業而言，關鍵不再只是是否被列名，而是如何在既有制度框架內爭取更大的生存與調整空間。

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