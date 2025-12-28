美14歲高中生自創政黨打算參選州長 政見：減輕稅負、住房改革

現年 14 歲的羅伊宣布將籌組新政黨，參與 2026 年的佛蒙特州州長選舉，並提出減輕稅負、住房改革等多項措施。 圖：翻攝「X」@RealTrump2020_

[Newtalk新聞] 美國預計於 2026 年舉行包含部分眾議院、參議院席位以及 39 個州長職位的中期選舉，外界普遍將此次選舉結果視為對現任總統川普執政成果的評斷依據。然而，準備在 2026 年 11 月舉辦的佛蒙特州選舉卻出現了意料之外的變數，一位現年 14 歲的少年宣布籌組新政黨競爭州長職務，相關消息也成為當地民眾的討論焦點。

根據美國《People.com》報導，現居佛蒙特州、 14 歲的高中一年級新生迪恩．羅伊( Dean Roy )近期發起連署活動，準備參與沒有年齡限制的佛蒙特州州長選舉。「我知道這聽起來很瘋狂，一個 14 歲的孩子準備競選州長。但看看現在的掌權者，他們執政這麼久，很多事情卻仍然無法解決」。

羅伊透過社群媒體發布影片，鼓勵佛蒙特州居民支持他參選，「嘗試推動新的變革」。羅伊在影片中坦承，雖然他不打算假裝自己甚麼都懂，但他確信佛蒙特州值得擁有更好的未來。「帶來真正改變的第一步，就是嘗試一些不同的東西，即使這種改變是一個 14 歲的孩子推動的」。

羅伊也提出自己的競選承諾，宣稱將推動降低佛蒙特州生活成本以及精簡政府機構的政策，在降低針對家庭與小型企業稅收的同時，推動該州的住房改革。另外，羅伊也特別點名現任州長菲爾．斯科特( Phil Scott )暫停的電動車強制令，認為應進一步推廣電動車的普及程度，降低溫室氣體的排放量。與此同時，羅伊也宣布不會推動任何針對槍枝、建築或農業施加任何新限制的法案，「我會傾盡全力，關注佛蒙特州居民的『個人自由』」。

該報導指出，雖然羅伊計畫參選佛蒙特州州長，但他並沒有加入民主黨或共和黨的想法，反而準備籌組新政黨「自由與聯盟黨」(the Liberty and Union Party )，以第三方人士的身分參與選舉。羅伊也在接受《美國廣播公司新聞》( ABC News )專訪時表示，他即將湊滿獲得參選州長資格的 500 名佛蒙特州居民連署，「我自己創建政黨，就是為了提高獲得參選資格的機率」。

報導稱，如果羅伊成功當選，他將成為美國歷史上最年輕的州長。但該報導也補充表示，羅伊並非歷史上最年輕的州長候選人，早在 2018 年時，年僅 13 歲的伊森．索恩伯恩( Ethan Sonneborn )就曾代表民主黨，競爭佛蒙特州州長的職務。

